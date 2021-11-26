АЮШИ

Монгольский революционный деятель.

Выходец из низших слоев общества. В 1903—1917 руководил восстанием аратов и мелких тайджи на юго-западе страны против существовавших порядков. Так, в частности, его участники выступали против уплаты долгов ростовщикам, осуждали произвол местных правителей, требовали создания аратского самоуправления. За свою деятельность А. подвергался штрафам, арестам и пыткам. После провозглашения в 1911 на территории внешней Монголии автономии, отказывался признавать власть как маньчжуров, так и собственных князей. Принимал участие в Монгольской революции 1921 на стороне Д. Сухэ-Батора. Длительное время образ А. использовался в пропагандистских целях: в МНР о его революционной деятельности был снят кинофильм и поставлена опера, в которых образ героя был идеализирован.

Автор статьи: Селиванов И.Н.