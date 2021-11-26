АВИЛА КАМАЧО (исп. Аvila Camacho), Мануэль
Мексиканский государственный деятель, генерал.
В 14 лет участвовал в восстании против диктатуры генерала Викториано Уэрты, в 1920 получил звание полковника. В 1933 в правительстве президента А. Родригеса занимал пост начальника штаба Департамента по военным и морским делам, в 1937 при президенте Л. Карденасе возглавил этот Департамент. В 1940 при поддержке правого крыла партии мексиканской революции победил на президентских выборах. Лозунгом его президентства была идея «национального единства» в условиях Второй мировой войны. Правительством А. К. принимались законодательные нормы, затруднявшие организацию забастовок, вводились санкции против их участников. Главным содержанием экономической политики А. К. стало всестороннее стимулирование промышленного развития страны на пути импортзамещающей индустриализации. В условиях сокращения импорта во время Второй мировой войны правительство осуществляло поддержку национального производства. Тем не менее в 1941 правительство разрешило участие иностранного капитала в изыскательных работах по нефтедобыче. В аграрной политике правительство А. К. существенно сократило масштабы земельных владений, выделяемых крестьянам. Проводилась поддержка сельской буржуазии, учитывались интересы крупных землевладельцев. В 1943 в Аграрный кодекс были внесены корректировки, направленные на изменение плана Карденаса по созданию в стране коллективного эхидального землевладения в пользу развития парцеллизации эхидос. В то же время за годы правления А. К. в стране в 2 раза увеличилась площадь орошаемых земель, существенно увеличились темпы роста с.-х. производства. Во внешней политике правительство А. К. заняло позицию поддержки СССР в борьбе с Германией. 30.05.1942 Мексика присоединилась к антигитлеровской коалиции. В ноябре 1942 были восстановлены дипломатические отношения с СССР. На выборах в 1946 А. К. уступил президентский пост М. Алеману.
Автор статьи: И. В. Селиванова.