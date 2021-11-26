АГИРРЕ ГАЙНСБОРГ, Хосе (исп. Jose Aguirre Gainsborg)

Боливийский политический деятель.

Выходец из креольской аристократии, с молодости включился в политическую борьбу в левом студенческом и рабочем движении. В 1928 был одним из основателей и руководителей Студенческой федерации Ла-Паса. Входил в подпольные коммунистические кружки. В 1932 эмигрировал в Чили. Вступил в Компартию, где присоединился к троцкистской оппозиции. Создал группу «Боливийские левые», ставшую ядром для будущей Рабочей революционной партии (ПОР). Вместе с Т. Марофом создал ПОР в Кордобе (Аргентина) в 1935. Был лидером этой самой крупной на континенте троцкистской партии. Выступал за вхождение троцкистов в национальные и социалистические группы. Одну из них, «Социалистическое действие Бета Гама», возглавлял. Активно участвовал в военно-социалистическом перевороте в мае 1936 в Боливии. Был одним из авторов рабочего законодательства и социалистических экспериментов правительства Д. Торо в 1936. Погиб в результате несчастного случая.

Автор статьи: А. А. Щелчков.