АГА ХАН III, Султан Мухаммад Шах

Третий наследственный глава исмаилитов; крупный землевладелец и предприниматель; общественный и политический деятель.

Представитель знатного мусульманского рода, высшее образование получил в Великобритании ; пользовался благосклонностью колониальных властей и королевской семьи. Кавалер нескольких орденов Империи. Считал небходимым сотрудничество с колониальным режимом для защиты интересов мусульман . В 1902–1904 — член Законодательного Совета при вице-короле Индии. В 1906–1913 — один из основателей и первый президент (с 1908) Всеиндийской мусульманской лиги; в 1913 покинул ряды организации из-за распространения в ее рядах левых взглядов. В 1921 стал вице-канцлером мусульманского колледжа в Алигархе. Ага Хан III неоднократно представлял интересы Индии на крупнейших международных форумах: Всемирной конференции «круглого стола» по разоружению в Лондоне (1930–1932), заседаниях Лиги Наций в 1932, 1934–1937. В 1937 был избран председателем Ассамблеи Лиги. В качестве духовного лидера исмаилитов 48-й имам (1885–1957) активно способствовал расширению сферы деятельности организации и реформированию ее в буржуазном ключе, собирая громадные финансовые средства, которые затем использовал для поддержки исмаилитов по всему миру. В 1956 создал кафедру иранистики в Гарвардском университете. Публицист, автор мемуаров (1954), ряда брошюр и книг, в том числе «Индия в переходный период» (1918). Похоронен в мавзолее в Асуане (Египет). Титул главы исмаилитов А. передал еще при жизни старшего сына своему внуку — принцу Кариму ал-Хусайни (Ага Хан IV) .

Автор статьи: С. Ю. Рафалюк.