ЖУРНЕ МАРСЕЛЬ

ЖУРНЕ МАРСЕЛЬ - французский певец.

Учил­ся в Па­риж­ской консерватории . В 1891 году де­бю­ти­ро­вал в Бе­зье в пар­тии Баль­та­за­ра («Фа­во­рит­ка» Г. До­ни­цет­ти). С 1894 года пел в те­ат­ре «Ла Мон­не» в Брюс­се­ле, с 1897 года так­же в лон­дон­ском «Ко­вент-Гар­ден». Уча­ст­во­вал во французской пре­мье­ре «Бо­ге­мы» Дж. Пуч­чи­ни (1898, «Опе­ра-Ко­мик», пар­тия Кол­ле­на). С 1900 года со­лист «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ры» (Нью-Йорк), с 1908 года Па­риж­ской опе­ры, в 1917-1927 годах вы­сту­пал так­же в те­ат­ре «Ла Ска­ла» (Ми­лан). Искусство Журне от­ли­ча­ли от­то­чен­ность во­каль­ной тех­ни­ки, дик­ции, сце­ническое мас­тер­ст­во. Ос­но­ву об­шир­но­го ре­пер­туа­ра со­став­ля­ли пар­тии (бо­лее 60) в опе­рах французских ком­по­зи­то­ров. Сре­ди луч­ших пар­тий: Ме­фи­сто­фель («Фа­уст» Ш. Гу­но; сохранилась ау­дио­за­пись пол­ной вер­сии, 1932), Эс­ка­ми­льо («Кар­мен» Ж. Би­зе), Го­ло («Пел­ле­ас и Ме­ли­зан­да» К. Де­бюс­си ), Кор­не­лий («Рим» Ж. Масс­не); Во­тан, Ганс Сакс («Коль­цо ни­бе­лун­га», «Нюрн­берг­ские мей­стер­зин­ге­ры» Р. Ваг­не­ра), Клин­г­зор и Ти­ту­рель («Пар­си­фаль» Ваг­не­ра); Спа­ра­фу­чи­ле («Ри­го­лет­то» Дж. Вер­ди), Си­мон Ма­го («Не­рон» А. Бой­то, 1-й ис­пол­ни­тель), Скар­пиа («Тос­ка» Пуч­чи­ни), То­нио («Пая­цы» Р. Ле­он­ка­вал­ло).