ЖМУЙДЗИНАВИЧЮС АНТАНАС ЙОНО
ЖМУЙДЗИНАВИЧЮС АНТАНАС ЙОНО - литовский живописец.
Учился в Художественной школе Е.А. Золотарёва (1898-1901) и у В. Герсона (1899-1900) в Варшаве, в академии Ф. Коларосси (1905-1906) у Э. Англада-Камарасы в Париже, в АХ в Мюнхене (1907-1909) и в Школе прикладного искусства В. Шютце в Гамбурге (1912). В 1900-е годы вместе с М.К. Чюрлёнисом и П.С. Римшой участвовал в популяризации национального искусства, был одним из организаторов 1-й Литовской художественной выставки в Вильне (1906) и Литовского художественного общества (1906; председатель в 1907-1934 годах). Был директором Департамента искусств при Министерстве народного просвещения в Вильне (1919-1920), принимал участие в организации музеев. Писал преимущественно лирические пейзажи («Нямунас перед грозой», 1912; «Воспитанники Нямунаса», 1927; оба - Художественный музей, Каунас; цикл картин «Каунасское море», 1953-1965); ряд пейзажей отразил впечатления от поездок по Германии (1907-1909), северу России (1914-1915), США (1909, 1922-1924) и другим странам («Ночь в Мюнхене», 1908; «Стокгольм при закате солнца», 1919, оба - Художественный музей, Каунас, и др.). Писал также картины, близкие символизму («Всадник», 1910-1912, и др.), портреты; иллюстрировал книги. Преподавал в Каунасе - в художественной школе (1926-1940), Институте прикладного и декоративного искусства (1944-1951, профессор с 1947 года), Политехническом институте (1953-1966); в Вильнюсе - в Художественном институте (1951-1953). В Каунасе открыт Музей произведений и коллекций Жмуйдзинавичюса (в доме художника).
Сочинения:
Paletė ir gyvenimas. Vilnius, 1961.