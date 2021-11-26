ЖЕДРИНСКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Сценограф, режиссер, карикатурист, живописец.

Биография и творчество

Происходил из семьи государственных деятелей. В 1917 г. окончил гимназию в Москве. В 1918 г. семья переела в Киев, где он поступил в художественное училище. В 1920 г. эмигрировал в Белград. С 1921 по 1940 гг. работал художником-декоратором, затем сценографом Народного театра. С гастролями посещал города Югославии и Чехословакии. За это время создал эскизы декораций и костюмов к более 135 спектаклям. В качестве карикатуриста сотрудничал с югославскими газетами «Политика» и «Ошишани еж». В их числе были шаржи и на знаменитых русских соотечественников. В 30-е гг. создал театр миниатюр «Ягодка» в Белграде. Принимал участие в художественной жизни, выставлял свои картины в Париже, Вене и Праге, входил в Объединение русских художников в Королевстве СХС. После успешных гастролей в Загребе, его пригласили в Хорватский народный театр. Так начинается его этап сотрудничества с югославским режиссером Б. Гавеллом. После оккупации Югославии окончательно переезжает в Загреб, т.к. там жили родители жены. Продолжает работать сценографом, но в тоже время не оставляет занятий карикатурой и работает в газете «Спремност». После окончания войны гастролировал вместе с театром в Белграде. Разрыв советско-югославских отношений 1948 г. сказался на его судьбе. В 1949 г. его лишили югославского гражданства. Вскоре он эмигрировал из страны, некоторое время жил в Марокко, а затем окончательно перебрался во Францию в Ниццу. Местный муниципальный театр взял его на должность главного декоратора. В это время сблизился с французским режиссером Ж. Бекманом, с которым ставит оперы «Кольцо Нибелунгов» и «Борис Годунов». С 1954 г. подготовил ряд спектаклей для Хорватского народного театра в качестве приглашенного сценографа. Продолжал заниматься живописью и графикой. Похоронен в Сент-Женевьев-де-Буа. После его смерти состоялось ряд мемориальных выставок в Югославии и Франции.