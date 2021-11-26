ЖАКОБ МАКС

ЖАКОБ МАКС - французский писатель, художник.

Из еврейской се­мьи; при­нял ка­то­ли­цизм в 1915 году. Учил­ся в шко­ле в Па­ри­же, ко­то­рую ос­та­вил в 1897 году ра­ди карь­е­ры ху­дож­ни­ка. Был бли­зок П. Пи­кас­со, Г. Апол­ли­не­ру, Ж. Бра­ку, Ж. Кок­то, А. Мо­диль­я­ни и др., ув­ле­кал­ся ку­биз­мом. В 1921-1928 годах и в 1940-х годах про­жи­вал в бе­не­дик­тин­ском аб­бат­ст­ве Сен-Бе­нуа-сюр-Лу­ар. В 1944 году был аре­сто­ван гес­та­по, по­ме­щён в конц­ла­герь, где умер от пнев­мо­нии.

Ху­дожественное твор­че­ст­во Жакоба сочетает черты сим­во­лиз­ма и сюр­реа­лиз­ма . Ав­тор ро­ма­нов: «Не­бе­сад, или Зо­ло­тые ча­сы» («Filibuth ou la montre en or», 1922, русский перевод 2003 года), «Уча­сток Бу­ша­баль» («Le terrain Bouchaballe», 1923); сборников сти­хов: «Цен­траль­ная ла­бо­ра­то­рия» («Le laboratoire central», 1921), «Каю­щие­ся в ро­зо­вых три­ко» («Les pé­ni­tents en maillots roses», 1925) и др., про­ни­зан­ных ка­то­лической сим­во­ли­кой, от­ли­чаю­щих­ся за­мы­сло­ва­той фан­та­стической об­раз­но­стью и слож­ной язы­ко­вой иг­рой; сборников про­зы, че­ре­дую­щей­ся со сти­ха­ми: «Свя­той Ма­то­рель» («Saint Mato­rel», 1909), «Бур­ле­ск­ные и мис­ти­че­ские про­из­ве­де­ния бра­та Ма­то­ре­ля» («Les œuvres burlesques et mystiques de frère Matorel», 1911). Сре­ди других про­из­ве­де­ний Жакоба - пись­ма, но­вел­лы , ро­ма­ны для де­тей, фи­лософские эс­се.

Сочинения:

La défense de Tartufe: extases, remords, visions, prières... P., 1964;

Стро­фы ве­ка – 2: Ан­то­ло­гия ми­ро­вой по­эзии в рус­ских пе­ре­во­дах XX в. М., 1998. С. 83, 1038, 1092;

Ко­роль Бе­о­тии. Не­бе­сад, или Зо­ло­тые ча­сы. М., 2003.