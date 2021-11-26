ЙОРГА НИКОЛАЕ
Йорга (рум. Iorga), Николае (17.06.1871, Ботошани — 28.11.1940, Стрежник, близ Бухареста) — румынский политический деятель, историк, литературовед, академик Румынской академии (1910).
Обучался в университетах г. Яссы (1888—1889), затем Парижа, Берлина и Лейпцига. С 1895 — профессор средневековой и новой истории в университете Бухареста. В политике придерживался правоцентристских взглядов. С 1907 — депутат парламента, затем сенатор. В 1910 стал одним из основателей Национально-демократической партии. С началом Первой мировой войны активно выступал за отказ от нейтралитета и вступление Румынии в войну на стороне Антанты. В 1918—1920 — председатель Национального собрания, в 1931—1932 — премьер-министр и министр общественных работ и культов, в 1939 — председатель Сената. Автор многочисленных работ по истории Румынии, Византии, Турции, балканских стран, по истории румынской литературы разных периодов, а также истории романских литератур. Положил начало литературному течению «сэмэнэторизма» (от названия журнала «Сэмэнэторул» — «Sămănătorul», т. е. «Сеятель»), возникшего в результате обострения крестьянского вопроса в стране. Как глава течения Й. ставил задачу создания новой литературы, одинаково доступной и «барыне, и крестьянке». Придерживался англо-французской ориентации. В последние годы жизни осуждал агрессивную политику нацистской Германии. Убит боевиками-легионерами из «Железной гвардии». Оставил обширное научное наследие: 1003 книги, 12 755 статей, 4963 рецензии.
Соч.: Geschichte des rumänischen Volkes im Rahmen seiner Staatsbildungen. Bd. 1—2. Gotha, 1905; Geschichte des osmanischen Reiches. Bd. 1—5. Gotha, 1908—1913; La place des roumains dans l’histoire universelle. Vol. 1—3. Bucureşti, 1935; Istoria Românilor. Vol. 1—10. Bucureşti, 1936—1939; Istoria literaturii romîne din veacul XIX. Vol. 1—3. Bucureşti, 1907—1909; Istoria presei romîneşti. [De la primele începuturi pănă la 1916]. Bucureşti, 1922; Istoria literaturii romînesti. 2 ed. Vol. 1—3. Bucureşti, 1925—1933; Istoria literaturii contemporane. Vol. 1—2. Bucureşti, 1934.
Лит.: Iorga — omul şi opera / Coord. Gh. Buzatu, C. Gh. Marinescu. Vol. I—II. Bacău, 1994. Nagy-Talavera N. N. Iorga — o biografie. Iaşi, 1999; Nicolae Iorga. 1871—1940 / Coord. C. Buşe. Bucureşti, 2001.