ВЕСЕЛОВСКИЙ СТЕПАН БОРИСОВИЧ

Историк.

Окончил юридический факультет Московского университета (1902). Доктор истории русского права (1917, honoris causa). Член Общества истории и древностей Российских (1907). Профессор МГУ (1917-25). Преподаватель Коммунистического университета трудящихся Востока (1928-31). Сотрудник Историко-археографического института АН СССР (1930-36). Преподаватель Московского государственного историко-архивного института (1938-41). Старший научный сотрудник Института истории АН СССР (1936-52). Член-корр. (1929), академик (1946) АН СССР.

Специализировался на изучении социально-экономической истории России XIV-XVII вв. В фундаментальной монографии «Сошное письмо: Исследование по истории кадастра и посошного обложения Московского государства» (М., 1915-16. Т. 1-2) доказывал, что соха как податная единица определялась способностью облагаемого платить. Поставил под сомнение достоверность писцовых книг как исторического источника.

В советское время центральной темой исследований являлась проблема феодального иммунитета. Считал, что источником иммунитета являлись княжеские пожалования. Особым направлением стало изучение опричнины как социально-политического института. Доказывал направленность ее террора на отдельных лиц, а не против крупных феодалов. Автор-составитель ряда справочников по топонимике и приказам.

Сочинения:

Акты писцового дела Московского государства для истории землеустройства и прямого обложения в Московском государстве (1587-1649). М., 1913-1917. Т. 1-2;

К вопросу о происхождении вотчинного режима. М., 1926;

Село и деревня в Северо-Восточной Руси XIV – XVII вв. М., 1936;

Феодальное землевладение Северо-Восточной Руси. М., 1947. Т. 1. Ч. 1-2;

Очерки по истории опричнины. М., 1963;

Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М., 1969;

Ономастикон. Древнерусские имена, прозвища и фамилии. М., 1974;

Дьяки и подьячие XV-XVII вв. М., 1975;

Труды по источниковедению и истории СССР периода феодализма. М., 1978;

Дневник 1919–23, 1944 / Публ. А.Л. Юрганова, А.Т. Макарова // Вопросы истории. 2001. № 2; 2002. № 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12;

Переписка С.Б. Веселовского с отечественными историками. М., 2001;

С.Б. Веселовский. Семейная хроника. Три поколения русской жизни. М., 2010.