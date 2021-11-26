ВАН ГЕННЕП Арнольд
ВАН ГЕННЕП Арнольд - французский антрополог и фольклорист.
Окончил Национальную школу восточных языков (где изучал египтологию и арабский язык) и Практическую школу высших исследований при Сорбонне. Занимался сравнительным изучением этнографии и религий народов мира. Испытал влияние Дж. Фрэзера.
Ввёл в научный оборот понятие обрядов перехода, или переходных обрядов, исследование которых [«Обряды перехода» («Rites de passage», 1909)] принесло ему всемирную известность.
В 1912-1915 годы возглавлял кафедру этнографии и сравнительной истории цивилизаций в университете Невшателя, был организатором Первого Международного конгресса этнологии и этнографии 1914 года. С 1920-х годов занимался исследованием обычаев и фольклора французов. В противоположность пережиткам эволюционистской теории и положениям исторической школы фольклористики, Ван Геннеп изучал современную народную культуру в её динамизме, подчёркивал важность социальной и психологической функций обряда (так называемый биологический метод), необходимость изучения живых фактов в естественной среде. Под влиянием историко-географической (финской) школы фольклористики предпринял широкое анкетирование и картографирование фактов французской народной культуры, выделил в ней локальные зоны и изучал взаимовлияние (диффузию) между ними.
Основатель журналов «Ré vue des é tudes ethnographiques et sociologiques», «Révue d’ethnographie et de sociologie», «Nouvelle révue des traditions populaires».
Президент Французского этнографического обществава (1952 год).