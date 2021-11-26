РАССЕЛ БЕРТРАН

Британский философ, один из основателей английского неореализма и неопозитивизма, логик, математик, общественный деятель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1950).

Ранние годы

Родился в семье писателя и политика Джона Рассела, виконта Эмберли, и суфражистки Кэтрин Луизы Стэнли-Рассел, виконтессы Эмберли. Когда Бертрану было четыре года, он остался круглым сиротой. Его воспитанием и образованием стала заниматься бабушка, графиня Рассел. Уже в раннем возрасте Бертран проявил интерес к естествознанию, ему нравилось проводить время за чтением книг обширной домашней библиотеки. В подростковый период Рассел чувствовал себя очень одиноким, его часто посещали суицидальные мысли. Одним из ключевых событий своей юности Бертран называл знакомство с трудами Эвклида, которые произвели на него сильнейшее впечатление. В 1889 г. посетил Всемирную выставку в Париже.

В 1890 г. Рассел поступил в Тринити-колледж Кембриджа. В 1891 г. был избран в дискуссионное общество «Апостолы», вступление в который дало ему возможность познакомиться с ведущими преподавателями и талантливым студентами. В 1894 г. женился на Элис Пирсал Смит, с которой был знаком с 1889 г. Формально брак сохранялся до 1921 г., однако отношения пары стали разваливаться уже в 1901 г.

Становление и расцвет

В 1896 г. была издана первая работа Рассела – «Германская социал-демократия», где рассматривались проблемы развития левых идей. В том же году он был приглашен лектором в Лондонскую школу экономики. К этому же периоду относится начало его углубленного изучения математики. В 1898 г. Рассел опубликовал «Эссе об основах геометрии». В 1900 г. участвовал во Всемирном философском конгрессе в Париже, где он познакомился с Дж. Пеано и А. Падоа. Годом позже Рассел открыл теоретико-множественный парадокс, демонстрирующий противоречивость логической системы Форге.

В 1908 г. Рассел был избран членом Королевского общества по развитию знаний о природе, а также членом Фабианского общества. Между 1910 и 1913 гг. был опубликован один из самых значительных его трудов в соавторстве с А. Уайтхедом «Principia Mathematica». Этот трехтомный труд по логике и философии математики принес Расселу международное признание. В попытке обосновать логицизм Рассел и Уайтхед представили теорию типов, основанную на парадоксе Рассела. Также вводились понятия аксиома бесконечности и аксиома сводимости. Значение данного научного труда трудно переоценить: «Principia Mathematica» значительно продвинула развитие математической логики, оставаясь одним из самых влиятельных логических трудов в мире.

Во время Первой мировой войны Рассел был членом организации «Противодействие призыву на военную службу», придерживался пацифизма. Его жесткая позиция в отношении войны привела к обострению отношений с друзьями и коллегами, а также стоила ему места в Тринити-Колледж. В 1916 г. анонимно издал листовку «Два года тяжёлой работы для отказывающихся повиноваться велению совести», где защищал право человека отказаться от воинской повинности в связи с личными убеждениями. Британские власти привлекли его к суду за авторство и распространение подобных взглядов, и в результате Рассел был оштрафован на 100 фунтов. В 1917 г. он издал книгу «Политические идеалы», где рассмотрел необходимость проведения радикальных либеральных реформ, которые должны привести общество к торжеству социализма. В 1918 г. Рассел был заключен в тюрьму на полгода за публичное осуждение вступления США в войну. В 1920 г. философ посетил советскую Россию в составе лейбористской делегации и Китай, где читал специальные курсы в Пекинском университете (1920-1921). В Москве он встретился с Лениным , Троцким , Горьким , Блоком . Помимо встреч с высокопоставленными и влиятельными деятелями, Рассел провел встречи с обычными рабочими, прочитал лекцию в Петроградском математическом обществе. Однако знакомство со строящимся коммунизмом в России привело его к разочарованию в советской власти. После поездки в 1920 г. Рассел писал: «Если большевизм окажется единственным сильным и действующим конкурентом капитализма, то я убежден, что не будет создано никакого социализма, а воцарятся лишь хаос и разрушение». Его впечатления от посещения России воплощены в книге «Большевизм и Запад» (1924).

После рождения детей во втором браке с Уинифред Блэк, Рассел заинтересовался педагогикой. Взгляды философа в сфере воспитания сформировались под влиянием его социал-демократических воззрений. Философ выступал на позициях защиты творческого начала в детях, критикуя британскую образовательную систему. Результатом его работы в сфере педагогики стали труды «Об образовании» (1926), «Брак и мораль» (1929), за которую он получил Нобелевскую премию по литературе, «Образование и общественный строй» (1932). Практическим воплощением его воззрений стало открытие школы Бекон Хилл для детей младшего школьного возраста, испытывающих трудности в обучении.

В 1920-е Рассел продолжил попытки отобразить необходимость гармонизации человеческой цивилизации и окружающего мира («Перспективы индустриальной цивилизации» (1923), «Образование и благосостояние» (1926), «Завоевание счастья» (1930). Одной из ключевых проблем, беспокоящих философа в 1930-е, стало появление тоталитарных режимов в Европе («Происхождение фашизма» (1935), «Сцилла и Харибда, или Коммунизм и фашизм» (1939). В конце 1930-х и начале 1940-х он читал курс лекций в Чикагском и Калифорнийском университетах. В 1940 г. стал профессором в Сити-колледж. Во время Второй мировой войны Рассел отошел от своего пацифизма. С 1944 г. преподавал в Тринити-колледж. Он продолжал активно публиковаться («Философия и политика» (1947), «Пружины человеческой деятельности» (1952)). В 1954 г. обратился по радио ко всем жителям Англии с «Манифестом борьбы за мир против ядерной войны». С 1958 г. был членом движения за ядерное разоружение. В 1960-е активно выступал против эскалации конфликта между СССР и США и США и Вьетнамом. В это же десятилетие работал над автобиографией, последний том которой вышел за год до его смерти. Философ скончался 2 февраля 1970 г. от гриппа.