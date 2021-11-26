ПУАРЕ ПОЛЬ

Французский модельер.

Ранние годы

Родился в семье преуспевающего владельца суконной лавки Огюста Пуаре и домохозяйки Луизы Анри. Обучался в престижной школе Массийон. Уже в детские годы у Поля проявился интерес к моде. Так, он вспоминал: «Меня живо интересовали женщины и их туалеты; я прилежно листал каталоги и газеты, надеясь узнать, что теперь в моде». В 1895 г. Пуаре окончил школу, после чего по настоянию отца поступил подмастерьем к знакомому фабриканту зонтов. Для будущего модельера работа в мастерской стала настоящим испытанием: «Сколько тоскливых дней я провел там, вытирая пыль с кусков шелковой ткани темных цветов и перенося их из одного помещения в другое! Передавая меня на попечение этому человеку, отец сказал: «Имейте в виду, он парень самолюбивый, с задатками гордеца. Надо его обломать, я хочу, чтобы он учился всему с самого начала». В итоге я там учился подметать, и мой хозяин со злорадством наблюдал, как молодой бакалавр, которому он втайне завидовал, орудует перьевой метелкой». Днем выполняя многочисленные поручения шефа, вечером Пуаре предавался фантазиям, «воображая великолепные туалеты из сказки». Видя трудности брата, старшие сестры Поля подарили ему небольшой деревянный манекен. Пауре приносил с работы кусочки ткани, оставшейся от изготовления зонтов, и мастерил из них платья для кукол. В этот же период он начал рисовать эскизы. Беглые зарисовки тушью вскоре оценила совладелица модного дома «Сестры Раудниц» мадам Шеруи, благодаря которой Пуаре начал сотрудничать и с другими модными домами.

Творчество

В 1896 г. устроился в модный дом Жака Дусе. Его первой работой стала модель «воротничка из красного сукна с нашитыми полосками ткани вокруг выреза шеи»: «Было продано четыреста штук. Некоторые заказчицы просили сделать такой же воротник, но в другом цвете. И меня обязали в определенные часы быть наготове, чтобы выполнять такие заказы». Работа на Дусе, который был потомственным портным, плодотворно сказалась на формировании вкуса и навыков моделирования Пуаре. Многочисленные клиентки модного дома обеспечивали юного Поля каждодневной работой по отделке роскошных платьев и мн. др. Со временем между Дусе и Пуаре возникли трения, в результате которых молодой модельер был уволен и вскоре отправился служить в армию на год. По возращении в Париж Пуаре устроился в модный дом Чарльза Уорта , где работал с сыновьями известного кутюрье. В результате этого сотрудничества Пуаре разработал ряд новаторских моделей, включая костюмы-«тайеры».

В 1903 г. Пуаре смог основать свой собственный модный дом. Салон модельера характеризовался не только уникальными моделями, но и роскошным интерьером, выполненным в эстетике модерна. Будучи поклонником восточного искусства, Пуаре ввел в моду силуэт кимоно. В начале 1900-х он также разработал дизайн платьев, основываясь на греческой тунике и пеплосе. Примерно в 1905-1906 гг. Пуаре представил рубашечный покрой женского платья, не предполагавшего использование корсета. Именно освобождение женщины от многовековых предрассудков, отражением которых в одежде был корсет, позволяют назвать Пуаре великим реформатором. Так модельер формулировал свои задачи: «Женское движение борется за свободу, а я даю женщинам свободу движения». Также в этот период Пуаре разработал крой «хромой юбки». Для нарядов модельера характерна яркая цветовая гамма, использование набивных тканей.

Пауре одним из первых модельеров (в 1911 г.) начал выпускать парфюм под собственной маркой «Розин», получившей название в честь старшей дочери Поля. Кутюрье лично разработал дизайн флакона и рекламный плакат. Нужно отметить, что Пуаре уделял большое внимание репутации дома, тратил значительные средства на рекламу. Ксения Куприна, манекенщица модного дома, вспоминала: «Пуаре часто устраивал для рекламы блестящие приемы». В 1911 г. модельер устроил грандиозный прием «1002 ночи, или Торжество по-персидски», ставший резонансным событием в светской жизни Парижа. К 1911 г. Пуаре получил широкую известность и всеобщее признание. Его дом оставался на вершине модного Олимпа до Первой мировой войны. Фактически можно говорить о том, что Пуаре в 1900-1910-х создал не только новый силуэт, но новый стиль и образ жизни.

В годы Первой мировой войны Пуаре выполнял небольшие частные заказы, т.к. здание модного дома он передал на нужды армии. В 1916 г. модельер стал одним из организаторов художественных выставок, где среди прочих были представлены работы П. Пикассо . Начавшийся с войной процесс демократизации и массового производства одежды оказали значительное влияние на угасание модного дома Пуаре. Модельер, эстетика которого базировалась на роскоши и вычурности, не смог приспособиться к изменившимся обстоятельствам, когда вся мода стремилась к лаконичности и упрощению силуэта. В конце 1920-х Пуаре сотрудничал с некоторыми универмагами, однако вырученных средств от продажи коллекций не было достаточно для нормализации его финансового положения. В 1929 г. модный дом Пуаре был окончательно закрыт и продан с аукциона.

В 1930-е Пуаре написал ряд автобиографических книг («Одевая эпоху», «Мода и финансы», «Возвращайтесь!»). Продажа изданий не принесла ему существенного дохода, и в 1930-первой половине 1940-х гг. модельер проживал в стесненных обстоятельствах. Некогда блистательный Пуаре к моменту своей смерти в 1944 г. был забыт, а его творческое наследие было оценено по достоинству только в конце ХХ в.