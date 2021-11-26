ПИТРИ УИЛЬЯМ МЭТЬЮ ФЛИНДЕРС

ПИТРИ УИЛЬЯМ МЭТЬЮ ФЛИНДЕРС - британский ар­хео­лог, член Британской АН (1904 год), член Лон­дон­ско­го ко­ро­лев­ско­го общества (1902 год).

Один из ос­но­ва­те­лей современной ар­хео­ло­гии Древ­не­го Егип­та . Внук М. Флин­дер­са. По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние. На­чав в 1872 году с ис­сле­до­ва­ния вме­сте с от­цом (ин­же­не­ром и гео­де­зи­стом) Сто­нхенд­жа и за­тем (са­мо­стоя­тель­но) других ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков Южной Анг­лии, Питри с 1880 года изу­чал пи­ра­ми­ды в Ги­зе и за­тем до середины 1920-х годах воз­глав­лял экс­пе­ди­ции прак­ти­че­ски на всех древ­них па­мят­ни­ках до­ли­ны Ни­ла. Про­да­вая часть на­хо­док му­зе­ям, про­па­ган­ди­руя свои ре­зуль­та­ты еже­год­ны­ми вы­став­ка­ми и пуб­ли­ка­ция­ми, Питри по­лу­чал фи­нан­си­ро­ва­ние сле­дую­щих рас­ко­пок.

За­ин­те­ре­со­вав­шись про­бле­ма­ми, свя­зан­ны­ми с гик­со­са­ми, и в свя­зи с ос­лож­нив­ши­ми­ся ус­ло­вия­ми вы­во­за па­мят­ни­ков из Егип­та, в 1926-2938 годах ра­бо­тал в Па­ле­сти­не (в том числе в Ги­зе в 1927-1934 годы), за­ло­жив и здесь ос­но­вы на­учной ар­хео­ло­гии . В чис­ло са­мых яр­ких из мно­го­численных от­кры­тий Питри вхо­дят: древнегреческий го­род в дель­те Ни­ла Нав­кра­тис; при­пи­ра­мид­ный го­род эпо­хи Сред­не­го цар­ст­ва Ила­хун (Ка­хун) и свя­зан­ные с ним цар­ские по­гре­бе­ния с юве­лир­ны­ми ук­ра­ше­ния­ми; дво­рец и амарн­ские па­мят­ни­ки в Ахе­та­то­не; ог­ром­ный до­ди­на­сти­че­ский нек­ро­поль в На­га­де; цар­ские гроб­ни­цы I-II ди­на­стий в Аби­до­се (па­мят­ник от­крыт французским учё­ным Э. Аме­ли­но); так называемые си­най­ские (другое название про­то­си­най­ские) над­пи­си второй половины II тысячелетия до н.э.; «сте­ла Из­раи­ля» в Фи­вах (по­бед­ная сте­ла фа­рао­на Мер­неп­та­ха с пер­вым упо­ми­на­ни­ем пле­ме­ни из­ра­иль в египетских ис­точ­ни­ках; конец XIII века до н.э.); ар­хео­ло­гические па­мят­ни­ки в Та­ни­се, Даф­нах (Таф­ны), Не­бе­ше, Ха­ва­ре, Би­ах­му, Мей­ду­ме, Мем­фи­се и др.

В 1892-1933 годах Питри - профессор (за­тем по­чёт­ный профессор) ка­фед­ры егип­то­ло­гии (пер­вой в Ве­ли­ко­бри­та­нии) в Уни­вер­си­тет­ском кол­лед­же (Лон­дон). В 1894 году ос­но­вал «Egyptian Research Account» (с 1905 года - Британская шко­ла ар­хео­ло­гии в Егип­те). Ос­но­ва­тель, на про­тя­же­нии 20 лет из­да­тель и ре­дак­тор журнала «Ancient Egypt» (с 1914 года).

Пуб­ли­ка­ции ре­зуль­та­тов рас­ко­пок Питри, от­ли­ча­ет опе­ра­тив­ность. В его ра­бо­тах впер­вые по­ка­за­на зна­чи­мость ар­хео­ло­гического кон­тек­ста (а не толь­ко отдельных ше­дев­ров и тек­с­тов) как ис­то­рического ис­точ­ни­ка. Питри соз­дал (к 1899 году) сис­те­му от­но­си­тель­ной да­ти­ров­ки по ке­ра­ми­ке (Sequence Dates, SD) на ос­но­ве раз­ра­бо­тан­ной немецким ар­хео­ло­гом и ис­то­ри­ком искусства И. Фурт­венг­ле­ром ме­то­ди­ки сти­ли­стического ана­ли­за для да­ти­ро­ва­ния древнегреческой скульп­ту­ры и ор­на­мен­ти­ро­ван­ной ке­ра­ми­ки. Со сво­им уче­ни­ком Э. Гард­не­ром около 1891 года ус­та­но­вил син­хро­низм ме­ж­ду египетской и греческой ке­ра­ми­кой. Питри - ав­тор ря­да фун­даментальных обоб­ще­ний по ар­хео­ло­гии, ис­то­рии и ре­ли­гии Древ­не­го Егип­та, про­бле­ме про­ис­хо­ж­де­ния ал­фа­вит­но­го пись­ма, ме­то­до­ло­гии ар­хео­ло­гии, древ­ней мет­ро­ло­гии. Ва­жен его вклад в му­зей­ное де­ло (про­бле­мы рес­тав­ра­ции и кон­сер­ва­ции па­мят­ни­ков). Сре­ди уче­ни­ков Питри - Дж. Кви­белл, Питри Нью­бер­ри, Г. Кар­тер, Э.Р. Эйр­тон, Ф.Л. Гриф­фис, Г. Франк­форт, один из ос­но­ва­те­лей на­учной ар­хео­ло­гии в Япо­нии Ко­са­ку Ха­ма­да. Питри был по­бор­ни­ком до­ступ­но­сти для жен­щин выс­ше­го об­ра­зова­ния (у не­го учи­лись М. Мюр­рей, Г. Ка­тон-Томп­сон, О. Таф­нелл).

В 1923 году удо­сто­ен ти­ту­ла сэ­ра. Со­б­ран­ная Питри об­шир­ная кол­лек­ция египетских древ­но­стей, вклю­чаю­щая ше­дев­ры, ны­не хра­нит­ся в Уни­вер­си­тет­ском кол­лед­же (Лон­дон); мно­го­численные па­мят­ни­ки ку­п­ле­ны у Питри (с 1902 года) Брук­лин­ским му­зе­ем искусства (США) и другими музеями.

Сочинения:

Inductive metrology. L., 1877;

A history of Egypt. L., 1894-1905. Vol. 1-5;

Methods and aims in archaeology. L., 1904;

The formation of the alphabet. L., 1912;

Amulets. L., 1914;

Tools and weapons. L., 1917;

Seventy years in archaeo­logy. L., 1931;

Measures and weights. L., 1934.

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