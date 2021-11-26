ОТЯН ЕРВАНД

ОТЯН ЕРВАНД - армянский писатель, публицист, общественный деятель.

Из семьи высокопоставленного чиновника. Получил домашнее образование. Дебютировал в печати в 1887 году. В 1892-1896 годах главный редактор газеты «Айреник» («Родина»). В 1896 году, с началом армянских погромов, покинул Константинополь (жил в Афинах, Каире , Бомбее, Париже , Лондоне); вернулся в 1908 году. В числе других деятелей армянской культуры подвергался гонениям в султанской Турции; в 1915 году сослан в Аравийскую пустыню, бежал; скитался по различным странам (Румыния, Ливан , Египет).

Для творчества Отяна, наследующего традиции А. Пароняна , характерны сатирическая направленность, критика нравов буржуазного общества: рассказы (цикл «Паразиты революции», 1898-1899 годы), романы «Поп-посредник» (1895), «Семья, честь, нравственность» (1910), трилогия «Товарищ Панджуни» (1911-1923 годы); повести «Пропагандист» (1901), «Письма одного купца» (1914) и другие. Приключенческие исторические романы «Абдул Гамид и Шерлок Холмс» (1911) и «Салиха Ханум» (1912) воссоздают борьбу народов Турции против султанской тирании. События 1-й мировой войны и геноцида армян нашли отражение в романах-хрониках «Новые богачи» (1919-1920 годы), «Агент № 17» (тома 1-4, 1922), «Женщина с зелёным зонтиком» (1923); жизни армянских переселенцев посвящён роман «Армянская диаспора» (1924-1925 годы). Среди произведений: мемуары «Проклятые годы. Моё изгнанничество и возвращение из Тер-Зора» (1919); комедии, фельетоны, памфлеты; переводы произведений Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского , М. Горького , Э. Золя, М. Твена.