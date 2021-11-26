ОРС-И-РОВИРА ЭУХЕНИО Д’

ОРС-И-РОВИРА ЭУХЕНИО Д’ (исп. d’Ors i Rovira) - ка­та­лан­ский и испанский пи­са­тель, об­щественный дея­тель, ри­со­валь­щик, член Испанской ко­ро­лев­ской ака­де­мии (1927).

Пи­сал на ка­та­лан­ском (до 1920 года) и испанском язы­ках. Мать - ку­бин­ка, отец - из ка­та­лон­ской ари­стокра­тической се­мьи. Окон­чил юри­дический факультет Бар­се­лон­ско­го университета (1903). В 1906-1910 годах в Па­ри­же по­се­щал лек­ции А. Берг­со­на, то­гда же за­ин­те­ре­со­вал­ся фи­ло­со­фи­ей праг­ма­тиз­ма. Ра­бо­тал кор­рес­пон­ден­том; вы­сту­пал в прес­се как ка­ри­ка­ту­рист в ма­не­ре О. Бёр­дс­ли. Вер­нув­шись в Бар­се­ло­ну (1910), за­нял пост ди­рек­то­ра Института ка­та­лон­ских ис­сле­до­ва­ний (1911-1920 годы), вы­сту­пал с пуб­лич­ны­ми лек­ция­ми по ис­то­рии куль­ту­ры и фи­ло­со­фии. В 1920 году пе­ре­брал­ся в Мад­рид , где про­дол­жал за­ни­мать­ся жур­на­ли­сти­кой. В 1927-1937 годах жил в Па­ри­же . Под­дер­жал ре­жим Ф. Фран­ко ; во мно­гом оп­ре­де­лял куль­тур­ную по­ли­ти­ку фран­ки­ст­ской Ис­па­нии (в том числе за­ни­мая пост ми­ни­ст­ра изящ­ных ис­кусств). В 1938 году ос­но­вал Институт Ис­па­нии; в 1938-1942 годах слу­жил его по­сто­ян­ным сек­ре­та­рём.

Один из клю­че­вых пред­ста­ви­те­лей ин­тел­лек­ту­аль­ной жиз­ни Ка­та­ло­нии начала XX века, член литературной груп­пы «но­усен­ти­стов», ра­то­вав­ших за воз­ро­ж­де­ние ка­та­лон­ских куль­тур­ных тра­ди­ций. Наи­боль­шую из­вест­ность по­лу­чи­ла пуб­ли­ци­сти­ка Орс-и-Ровиры; его мно­го­численные эс­се, пуб­ли­ко­вав­шие­ся в ка­та­лан­ской и испанской пе­ча­ти и объ­е­ди­нён­ные за­тем в ан­то­ло­гии под названием «Глос­са­рий» («Glosari»), ко­то­рые вы­хо­ди­ли в 1906-1949 годах (с пе­ре­ры­ва­ми), пред­став­ля­ют со­бой ком­мен­та­рии на со­бы­тия по­ли­тической и куль­тур­ной жиз­ни, раз­мыш­ления об искусстве и фи­ло­со­фии. Ав­тор книги «О ба­рок­ко» («Lo barroco», 1944), где ба­рок­ко трак­ту­ет­ся как вне­ис­то­рический куль­тур­ный фе­но­мен. Сре­ди других про­из­ве­де­ний: ис­сле­до­ва­ния о Ф. Гойе, П. Пи­кас­со, П. Се­зан­не; книга «Три ча­са в Му­зее Пра­до: эс­те­ти­че­ский пу­те­во­ди­тель» («Tres horas en el Museo del Prado. Iti­nerario estético», 1923); сти­хо­тво­ре­ния, пье­сы.