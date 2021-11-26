ОРЛОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ОРЛОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - российский ас­тро­ном, член-корреспондент АН СССР (1943), член Ме­ж­ду­народного ас­тро­но­мического сою­за (1934).

Окон­чил Московский университет (1904). Уча­ст­ник русско-японской вой­ны 1904-1905 годов и 1-й ми­ро­вой вой­ны . Профессор Перм­ско­го (1920-1922 годы) и Московского (с 1926 года) университетов. Ди­рек­тор Государственного ас­т­ро­фи­зического института (1923-1931 годы), Государственного ас­тро­но­мическго института имени П.К. Штерн­бер­га (1943-1952 годы). Председатель Ко­мис­сии по изу­че­нию ко­мет и ме­тео­ров при Ас­тро­но­мическом со­ве­те АН СССР (1935-1957 годы).

Основные на­учные тру­ды по­свя­ще­ны изу­че­нию ко­мет. Раз­вив идеи Ф.А. Бре­ди­хи­на, раз­ра­бо­тал но­вую тео­рию строе­ния го­ло­вы ко­мет, по­зво­лив­шую про­вес­ти бо­лее стро­гую клас­си­фи­ка­цию ко­мет­ных форм. Ис­сле­до­вал из­ме­не­ние яр­ко­сти ко­ме­ты в за­ви­си­мо­сти от её рас­стоя­ния от Солн­ца. Вы­дви­нул ги­по­те­зу про­ис­хо­ж­де­ния ко­мет в ре­зуль­та­те столк­но­ве­ния ас­те­рои­дов. Раз­ра­ботал специальную ка­ме­ру для фо­то­гра­фи­ро­ва­ния ко­мет. Государственная премия СССР (1943), премия имени Ф.А. Бре­ди­хи­на АН СССР (1959, посмертно). На­гра­ж­дён 2 ор­де­на­ми Ле­ни­на.