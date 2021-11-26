ОГДЕН ЧАРЛЗ КЕЙ
ОГДЕН ЧАРЛЗ КЕЙ - английский писатель, философ, языковед, создатель международного искусственного языка бейсик-инглиш.
Окончил Кембриджский университет (1912). В 1912-1922 годах издавал литературный еженедельник «The Cambridge Magazine», статьи в котором часто подписывал псевдонимом Adelyne More (по созвучию с add-a-line more ‘добавьте ещё строчку’). Под тем же псевдонимом опубликовал в 1917 году книгу «Uncontrolled breeding; or, Fecundity versus civilization» («Неконтролируемое размножение. Плодовитость против цивилизации»), в которой выступал за контроль над рождаемостью. Один из основателей (1920) психологического журнала «Psyche», позднее взял на себя его редактирование, сделав журнал, выходивший до 1952 года, рупором собственных идей. Во 2-й половине 1920-х годов активно участвовал в подготовке и издании нескольких крупных книжных серий («История цивилизации», «Международная библиотека психологии, философии и методологии науки» и др.).
Автор трудов по семиотике и семантике. В соавторстве с английским языковедом А.А. Ричардсом написал книгу «Значение значения» (1923). В ней получила развитие семиотика Ч.С. Пирса, а также близкая к ней научная дисциплина, которую разрабатывала с 1890-х годов английский философ, музыкант и художник В. Уэлби (1837-1912) под наименованием «сигнифики» (significs). В рамках последней акцентировалось внимание на влиянии, которое оказывает на мышление язык, что делает его эффективным орудием социального манипулирования.
С 1925 года и до самой смерти Огден посвятил себя разработке языка бейсик-инглиш (Basic English), который был замыслен им как инструмент повсеместного распространения английского языка. Этот проект впервые опубликован в 1929 году в журнале «Psyche». Название созданного Огденом языка имеет двойное прочтение: с одной стороны, basic означает ‘базовый, основной’ (Basic English - базовый английский язык), но с другой стороны, Basic English представляет собой аббревиатуру и расшифровывается как British American Scientific International Commercial English - британско-американский научный международный коммерческий английский язык. Идея учёного состояла в том, чтобы, сохраняя грамматическую систему английского языка, сократить словарь до 850 слов (600 существительных, 150 прилагательных и 100 слов других частей речи), а при передаче недостающих понятий пользоваться описательными оборотами.
В 1927 году Огден основал в Кембридже Ортологический институт для продвижения предложенного им языка. Агентства по распространению бейсик-инглиш были учреждены более чем в 30 странах мира, в том числе в СССР (в середине 1930-х годов). Однако в 1936 году публикации, касающиеся проекта, в СССР были прекращены, а некоторые его сторонники репрессированы.
В годы 2-й мировой войны бейсик-инглиш получил поддержку английского кабинета министров и лично У. Черчилля. В 1943 году Огден перевёл Ортологический институт в Лондон. В 1947 году при поддержке английского Министерства образования учреждён фонд для распространения бейсик-инглиш во главе с Огденом.
Как начальный этап в изучении англ. языка бейсик-инглиш оказался полезным и имел сторонников. Однако из-за отсутствия в нём многих самых необходимых обозначений (например, вместо people ‘люди’ предлагалось men and women ‘мужчины и женщины’) и необходимости создавать тяжеловесные описательные обороты при сохранении всей сложности английской орфографии и грамматики в качестве международного языка он признания не получил.
Сочинения:
The meaning of meaning: a study of the influence of language upon thought and of the science of symbolism. N. Y.; L., 1923. L.; N. Y., 2001 (with I. A. Richards).