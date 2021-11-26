ОГДЕН ЧАРЛЗ КЕЙ

ОГДЕН ЧАРЛЗ КЕЙ - английский пи­са­тель, фи­ло­соф, язы­ко­вед, соз­да­тель ме­ж­ду­народного ис­кус­ст­вен­но­го язы­ка бей­сик-инг­лиш.

Окон­чил Кем­бридж­ский университет (1912). В 1912-1922 годах из­да­вал литературный еже­не­дель­ник «The Cambridge Magazine», ста­тьи в ко­то­ром час­то под­пи­сы­вал псев­до­ни­мом Adelyne More (по со­зву­чию с add-a-line more ‘до­бавь­те ещё строчку’). Под тем же псев­до­ни­мом опуб­ли­ко­вал в 1917 году книгу «Uncontrolled breeding; or, Fecundity versus civilization» («Не­кон­тро­ли­руе­мое раз­мно­же­ние. Пло­до­ви­тость про­тив ци­ви­ли­за­ции»), в ко­то­рой вы­сту­пал за кон­троль над ро­ж­дае­мо­стью. Один из ос­но­ва­те­лей (1920) пси­хо­ло­гического журнала «Psyche», позд­нее взял на се­бя его ре­дак­ти­ро­ва­ние, сде­лав жур­нал, вы­хо­див­ший до 1952 года, ру­по­ром собственных идей. Во 2-й половине 1920-х годов ак­тив­но уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке и из­да­нии не­сколь­ких круп­ных книж­ных се­рий («Ис­то­рия ци­ви­ли­за­ции», «Ме­ж­ду­на­род­ная биб­лио­те­ка пси­хо­ло­гии, фи­ло­со­фии и ме­то­до­ло­гии нау­ки» и др.).

Ав­тор тру­дов по се­мио­ти­ке и се­ман­тике. В со­ав­тор­ст­ве с английским язы­ко­ве­дом А.А. Ри­чар­дсом на­пи­сал книгу «Зна­че­ние зна­че­ния» (1923). В ней по­лу­чи­ла раз­ви­тие се­мио­ти­ка Ч.С. Пир­са, а так­же близ­кая к ней на­учная дис­ци­п­ли­на, ко­то­рую раз­ра­ба­ты­ва­ла с 1890-х годов английский фи­ло­соф, му­зы­кант и ху­дож­ник В. Уэл­би (1837-1912) под на­име­но­ва­ни­ем «сиг­ни­фи­ки» (significs). В рам­ках по­след­ней ак­цен­ти­ро­ва­лось вни­ма­ние на влия­нии, ко­то­рое ока­зы­ва­ет на мыш­ле­ние язык, что де­ла­ет его эф­фек­тив­ным ору­ди­ем со­ци­аль­но­го ма­ни­пу­ли­ро­ва­ния.

С 1925 года и до са­мой смер­ти Огден по­свя­тил се­бя раз­ра­бот­ке язы­ка бей­сик-инг­лиш (Ba­sic English), ко­то­рый был за­мыс­лен им как ин­ст­ру­мент по­все­ме­ст­но­го рас­про­стра­не­ния английского язы­ка. Этот про­ект впер­вые опуб­ли­ко­ван в 1929 году в журнале «Psyche». На­зва­ние соз­дан­но­го Огденом язы­ка име­ет двой­ное про­чте­ние: с од­ной сто­ро­ны, ba­sic оз­на­ча­ет ‘ба­зо­вый, основной’ (Ba­sic English - ба­зо­вый английский язык), но с дру­гой сто­ро­ны, Basic English пред­став­ля­ет со­бой аб­бре­виа­ту­ру и рас­шиф­ро­вы­ва­ет­ся как British American Scientific International Commercial English - бри­тан­ско-аме­ри­кан­ский на­учный ме­ж­ду­народный ком­мер­че­ский английский язык. Идея учё­но­го со­стоя­ла в том, что­бы, со­хра­няя грам­ма­тическую сис­те­му английского язы­ка, со­кра­тить сло­варь до 850 слов (600 су­ще­ст­ви­тель­ных, 150 при­ла­га­тель­ных и 100 слов других час­тей ре­чи), а при пе­ре­да­че не­дос­таю­щих по­ня­тий поль­зо­вать­ся опи­сательными обо­ро­та­ми.

В 1927 году Огден ос­но­вал в Кем­брид­же Ор­то­ло­гический институт для про­дви­же­ния пред­ло­жен­но­го им язы­ка. Агент­ст­ва по рас­про­стра­не­нию бей­сик-инг­лиш бы­ли уч­ре­ж­де­ны бо­лее чем в 30 стра­нах ми­ра, в том числе в СССР (в середине 1930-х годов). Од­на­ко в 1936 году пуб­ли­ка­ции, ка­саю­щие­ся про­ек­та, в СССР бы­ли пре­кра­ще­ны, а не­ко­то­рые его сто­рон­ни­ки ре­прес­си­ро­ва­ны.

В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны бей­сик-инг­лиш по­лу­чил под­держ­ку английского ка­би­не­та ми­ни­ст­ров и лич­но У. Чер­чил­ля. В 1943 году Огден пе­ре­вёл Ор­то­ло­гический институт в Лон­дон. В 1947 году при под­держ­ке английского Министерства об­ра­зо­ва­ния уч­ре­ж­дён фонд для рас­про­стра­не­ния бей­сик-инг­лиш во гла­ве с Ог­де­ном.

Как на­чаль­ный этап в изу­че­нии англ. язы­ка бей­сик-инг­лиш ока­зал­ся по­лез­ным и имел сто­рон­ни­ков. Од­на­ко из-за от­сут­ст­вия в нём мно­гих са­мых не­об­хо­ди­мых обо­зна­че­ний (например, вме­сто people ‘люди’ пред­ла­га­лось men and women ‘муж­чи­ны и женщины’) и не­об­хо­ди­мо­сти соз­да­вать тя­же­ло­вес­ные опи­сательные обо­ро­ты при со­хра­не­нии всей слож­но­сти английской ор­фо­гра­фии и грам­ма­ти­ки в ка­че­ст­ве ме­ж­ду­народного язы­ка он при­зна­ния не по­лу­чил.

Сочинения:

The meaning of meaning: a study of the influence of language upon thought and of the science of symbolism. N. Y.; L., 1923. L.; N. Y., 2001 (with I. A. Richards).