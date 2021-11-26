«ОБЕЗЬЯНИЙ ПРОЦЕСС»

«ОБЕЗЬЯНИЙ ПРОЦЕСС» - неофициальное название судебного процесса над школьным учителем Дж.Т. Скопсом в связи с преподаванием им теории эволюции Ч. Дарвина.

Впер­вые ис­поль­зо­ва­но жур­на­ли­стом Г.Л. Мен­ке­ном в се­рии ста­тей о про­цес­се, опуб­ли­ко­ван­ных в газете «The Evening Sun» (Бал­ти­мор) в ию­ле 1925 года. Другие на­зва­ния: «суд над Скоп­сом» («Sco­pes Trial»), «штат Тен­нес­си про­тив Джо­на То­ма­са Скоп­са» («State of Tennessee v. John Thomas Scopes»).

В мар­те 1925 года Ге­не­раль­ная ас­самб­лея шта­та Тен­нес­си при­ня­ла за­кон, за­пре­щав­ший пре­по­да­ва­ние тео­рии Ч. Дар­ви­на в уни­вер­си­те­тах и государственных шко­лах («Акт Бат­ле­ра»). Не­пра­ви­тельственная организация Американский со­юз в за­щи­ту гражданских сво­бод ре­ши­ла ини­ции­ро­вать по­ка­за­тель­ный су­деб­ный про­цесс в це­лях от­ме­ны за­ко­на. Идея бы­ла под­дер­жа­на пред­при­ни­ма­те­ля­ми Дей­то­на, на­де­яв­ши­ми­ся, что рек­лам­ная кам­па­ния в хо­де про­цес­са по­зво­лит им уве­ли­чить свои до­хо­ды. Вы­сту­пить в ро­ли об­ви­няе­мо­го вы­звал­ся Дж.Т. Скопс (1900-1970), ра­бо­тав­ший учи­те­лем и спор­тив­ным тре­не­ром в сред­ней шко­ле в Дей­то­не. Он соз­на­тель­но про­вёл несколько уро­ков, на ко­то­рых про­па­ган­ди­ро­вал идеи Дар­ви­на. Вла­сти шта­та об­ви­ни­ли Скоп­са в на­ру­ше­нии «Ак­та Бат­ле­ра» и на­ча­ли про­тив не­го су­деб­ный про­цесс. Для при­да­ния ему ши­ро­кой ог­ла­ски сто­ро­ны при­влек­ли из­вест­ных лю­дей: в ка­че­ст­ве об­ви­ните­ля вы­сту­пил У.Дж. Брай­ан, в ка- че­ст­ве за­щит­ни­ка от­вет­чи­ка - ад­во­кат К. Дар­роу. «Обезьяний процесс» ши­ро­ко ос­ве­щал­ся американскими СМИ (пер­вый су­деб­ный про­цесс в США, транс­ли­ро­вав­ший­ся по ра­дио). В хо­де слу­ша­ний суд от­кло­нил тре­бо­ва­ния за­щи­ты о вы­зо­ве в ка­че­ст­ве сви­де­те­лей учё­ных и экс­пер­тов и о при­зна­нии «Ак­та Бат­ле­ра» не­со­от­вет­ст­вую­щим Кон­сти­ту­ции США. Су­деб­ное раз­би­ра­тель­ст­во за­вер­ши­лось осу­ж­де­ни­ем Скоп­са, ко­то­рый был при­го­во­рён к уп­ла­те штра­фа в раз­ме­ре 100 долларов. За­щи­та по­да­ла апел­ля­цию в Вер­хов­ный суд шта­та Тен­нес­си. По­след­ний от­кло­нил ар­гу­мен­ты в поль­зу при­зна­ния «Ак­та Бат­ле­ра» не­кон­сти­ту­ци­он­ным, но оп­рав­дал Скоп­са на ос­но­ве юри­дической фор­маль­но­сти: по кон­сти­ту­ции шта­та пра­во при­го­ва­ри­вать к штра­фу свыше 50 долларов име­ли при­сяж­ные, но не су­дья.

Учеб­ни­ки, ос­но­ван­ные на тео­рии креа­цио­низ­ма , в ко­то­рых от­вер­га­лось уче­ние Ч. Дар­ви­на, ис­поль­зо­ва­лись в США до конца 1950-х годов. «Акт Бат­ле­ра» был окон­ча­тель­но от­ме­нён лишь в 1967 году. По­пыт­ка изъ­ять тео­рию эво­лю­ции (при­ме­ни­тель­но к про­ис­хож­де­нию ви­дов) из об­ра­зо­ва­тель­ной про­грам­мы, пред­при­ня­тая Со­ве­том по об­ра­зо­ва­нию шта­та Кан­зас в 1999 году, не при­нес­ла ре­зуль­та­та (в 2007году но­вые стан­дар­ты об­ра­зо­ва­ния не бы­ли при­ня­ты).

«Обезьяний процесс» и со­бы­тия, свя­зан­ные с ним, лег­ли в ос­но­ву пье­сы «Пож­нёшь бу­рю» («Inherit the wind», 1955) американских дра­ма­тур­гов Дж. Ло­урен­са и Р.Э. Ли и од­но­именного филь­ма С. Кра­ме­ра. Ме­сто про­ве­де­ния «Обезьяньего процесса» - зда­ние су­да округа Риа, вос­ста­нов­лён­ное в том ви­де, в ка­ком оно су­ще­ст­во­ва­ло в 1925 году, вхо­дит в спи­сок Национальных ис­то­рических па­мят­ни­ков США (1976).

Ис­точники:

The world’s most famous court trial, State of Tennessee v. John Thomas Scopes; com­plete stenographic report of the court test of the Tennessee anti-evolution act at Dayton, July 10 to 21, 1925, including speeches and arguments of attorneys. N. Y., 1971. Union, 1997.

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