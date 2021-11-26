МОНИШ ЭГАШ АНТОНИУ

МОНИШ ЭГАШ АНТОНИУ(настоящие имя и фамилия Ан­то­ниу Ка­эта­ну ди Аб­реу Фрей­ри) - португальский нев­ро­па­то­лог и ней­ро­хи­рург, один из ос­но­во­по­лож­ни­ков пси­хо­хи­рур­гии; по­ли­тический дея­тель.

Из ста­рин­ной ари­сто­кра­тической се­мьи.

По­сле окон­ча­ния мединского факультета университета в Ко­им­бре (1899 год) спе­циа­ли­зи­ро­вал­ся по нев­ро­па­то­ло­гии во Фран­ции.

С 1902 года профессор медицинского факультета в Ко­им­бре; в 1911-1944 годы в Лис­са­бон­ском университете .

В 1927 году Э.А. Мониш раз­ра­бо­тал це­реб­раль­ную ан­гио­гра­фию с ис­поль­зо­ва­ни­ем рент­ге­но­кон­тра­ст­но­го сред­ст­ва, ко­то­рая до­ны­не ос­та­ёт­ся од­ним из основных ме­то­дов ди­аг­но­сти­ки по­ра­же­ний го­лов­но­го моз­га, в пер­вую оче­редь - опу­хо­лей.

Впер­вые при­ме­нил хи­рур­гическое вме­ша­тель­ст­во на го­лов­ном моз­ге с ле­чеб­ной це­лью при не­ко­то­рых фор­мах хро­нических пси­хо­зов. В 1935 году раз­ра­бо­тал опе­ра­цию пре­фрон­таль­ной ло­бо­то­мии, или лей­ко­то­мии (рас­се­че­ние бе­лых во­ло­кон, со­еди­няю­щих лоб­ные до­ли с центральными струк­ту­ра­ми го­лов­но­го моз­га), ко­то­рую в 1936 году осу­ще­ст­вил под его ру­ко­во­дством ней­ро­хи­рург П. Ал­мей­ду Ли­ма.

На­ря­ду с на­уч­ной Э.А. Мониш ак­тив­но за­ни­мал­ся об­щественной и по­ли­тической дея­тель­но­стью. Под псевдонимом Эгаш Мо­ниш (в честь национального ге­роя Пор­ту­га­лии XII века; в даль­ней­шем стал его по­сто­ян­ным ав­тор­ским име­нем) он пуб­ли­ко­вал ста­тьи в под­держ­ку рес­пуб­ли­кан­цев, бо­ров­ших­ся за свер­же­ние мо­нар­хии.

В 1903-1917 годы Э.А. Мониш был де­пу­та­том пар­ла­мен­та; в 1917 году на­зна­чен по­слом в Ис­па­нии, за­тем министром иностранных дел. Воз­глав­лял де­ле­га­цию Пор­ту­га­лии на Па­риж­ской мир­ной кон­фе­рен­ции 1919-1920 годы, под­пи­сы­вал Вер­саль­ский мир­ный до­го­вор 1919 год.

По­сле 1922 года ото­шёл от по­ли­ти­ки.

В 1957 году при медицинском факультете Лис­са­бон­ско­го университета со­здан му­зей Мо­ни­ша.

Сочинения:

Um ano de politica. Lisboa, 1920;

L’angiographie cérébrale, ses applications et résultats en anatomic, physiologie et clinique. P., 1934;

La leucotomie pr ́efrontale. Traite­ment chirurgical de certaines psychoses. Turin, 1937.