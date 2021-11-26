НАДЬ Ласло

Венгерский пси­хо­лог и пе­да­гог.

Окон­чив Бу­да­пешт­ский ун-т, пре­по­да­вал в пе­да­го­гич. уч-ще (Бу­да­пешт). Н. – ор­га­ни­за­тор и уча­ст­ник 2-го Об­ще­го кон­грес­са по во­про­сам нар. об­ра­зо­ва­ния (1896), ини­циа­тор соз­да­ния в Бу­да­пеш­те К-та (1903) и Об-ва (1906) для изу­че­ния де­тей, ре­дак­тор ж. «Ре­бё­- нок» («A Gyer­mek», 1907). Ор­га­ни­за­тор меж­ду­нар. на­уч. кон­грес­сов по изу­че­нию ре­бён­ка ( Гам­бург , 1908) и экс­пе­рим. пси­хо­ло­гии (Бер­лин, 1912). Впер­вые в стра­не Н. соз­дал при пе­да­го­гич. уч-ще пси­хо­ло­го-пе­да­го­гич. экс­пе­рим. ла­бо­ра­то­рию (1909). Ор­га­ни­за­тор (1922) и до кон­ца жиз­ни ру­ко­во­ди­тель пе­да­го­гич. се­ми­на­ра в Бу­да­пеш­те.

Н. ока­зал зна­чит. влия­ние на рас­про­стра­не­ние дви­же­ния но­во­го вос­пи­та­ния в Венг­рии (1920–30), со­дей­ст­во­вал ор­га­ни­за­ции в Венг­рии ис­сле­до­ва­ний по де­фек­то­ло­гии. В пе­ри­од ре­форм об­ра­зо­ва­ния в 1920–30-х гг. раз­ра­бо­тал про­ект еди­ной 8-лет­ней об­ще­об­ра­зо­ва­тель­ной шко­лы.