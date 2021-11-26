МОДЕРНИЗМ в архитектуре
МОДЕРНИ́ЗМ в архитектуре - совокупность явлений, возникших под влиянием идей художественного модернизма в 1910– 1920-х гг., когда эксперименты беспредметного искусства (в первую очередь кубизма) распространились на скульптуру и пространственные конструкции.
Отличительные черты модернизма: разрыв с исторической традицией, отказ от декорирования архитектурных форм и переход к сугубо экспериментальному, новаторскому формообразованию, выявляющему функциональную и конструктивную основу сооружения.
Термин «модернизм» применительно к архитектуре стал широко использоваться только с 1960-х годов; архитекторы - представители модернизма использовали также термины-синонимы «новая архитектура», «современная архитектура», современное движение. На модернизм как продукт рационалистического мышления повлияли успехи промышленной революции, филосовской теории, обосновывающие универсальность научно-технического прогресса (прежде всего марксизм); также и появление новых строительных технологий (многоэтажного каркаса, большепролётных металлических конструкций и сплошного остекления, пассажирского лифта, железобетона), существенно расширивших возможности архитекторов.
При всём радикализме модернизма, принципиально отрицавшего архитектуру прошлого, можно выявить архитектурные направления и идеи, ставшие базой для возникновения модернизма: экспрессионизм; вынесшая «честные конструкции» на фасады чикагская школа; стиль модерн с принципом проектирования «изнутри наружу»; концепции города-сада Э. Хоуарда и Индустриального города Т. Гарнье, работы П. Беренса, А. Лоза, а также Ф.Л. Райта (1900-х годов).
Многие архитекторы модернизма отвергали стиль как метод проектирования; тем не менее модернизм имеет ряд устойчивых формальных признаков (прямоугольные объёмы, ленточное застекление, плоская кровля, светлый цвет стен, свободный план и т. д.; см. также «пять принципов современной архитектуры» Ле Корбюзье), проявившихся в большей части построек модернизма и фактически позволяющих с 1930-х годов рассматривать его также как стиль.
Модернисты считали возможным с помощью архитектуры улучшить и даже кардинально изменить структуру общества в соответствии с социалистическими идеалами; они провозгласили утопическую концепцию «строительства жизни», согласно которой заложенная в архитектурном проекте программа должна обусловливать общественные процессы, протекающие в здании, посёлке или городе. Соответственно, инструментом архитектора в значительно большей, чем прежде, степени стала не собственно форма или её элементы, а пространство, особая организация которого должна была и управлять деятельностью людей, и создавать форму. Отсюда - основной метод формообразования модернизма: форму определяет функция (см. также Органическая архитектура).
Одна из важнейших тем модернизма - проектирование массового жилья; в частности, дома для рабочих возводились по принципам индустриализации строительства, минимизации затрат на него, организации быта в соответствии с социалистической доктриной; в СССР появился тип дома-коммуны. Для градостроительства модернизма ключевыми стали идеи Ле Корбюзье: принципы зонирования, сочетание высотной жилищной застройки с просторными озеленёнными пространствами и дифференциацией транспортной инфраструктуры; первоначальная мысль о тотальном сносе старой застройки сменилась позднее пониманием её ценности.
В 1910-е годы были созданы программные проекты модернизма: «Домино» Ле Корбюзье (1914-1915 годы), «Башня III Интернационала» В.Е. Татлина (1919-1920 годы), «проуны» Л.М. Лисицкого (1919-1920 годы). За короткий период идеи модернизма получили широкое распространение в архитектуре Европы (в том числе в СССР), США, Ближнего Востока.
Первые постройки модернизма датируются преимущественно серединой 1920-х годов: павильон «Махорка» на ВСХВ в Москве (1923 год, К.С. Мельников; не сохранился), дом Шрёдер в Утрехте (1923-1924 годы, Г. Ритвелд), дома Р. Ла Роша и А. Жаннере в Париже (оба 1923-1925 годы, Ле Корбюзье) и др.
В разных странах возникают различные архитектурные течения модернизма: конструктивизм, функционализм, рационализм, супрематизм, техницизм, утилитаризм, интернациональный стиль и др. Появляются архитектурные школы, в которых разрабатывается пропедевтика модернизма: Баухауз в Германии, Уновис, Инхук, Вхутемас в России.
Главными идеологами архитектуры модернизма выступили: Ле Корбюзье; В. Гропиус, Б. Таут в Германии, З. Гидеон в Швейцарии; М.Я. Гинзбург. Была создана объединившая архитекторов модернизма организация - Международные конгрессы современной архитектуры (франц. CIAM, 1928-1959 годы).
После Второй мировой войны модернизм, теряя свой «антибуржуазный» пафос, становится господствующей архитектурной идеологией на Западе, вытесняя ар деко и неоклассицизм, и переходит в свою позднюю стадию. Влияние модернизма распространилось на страны Латинской Америки, Индию, Японию (с 1954 года - на СССР, где обратились не к наследию российскх архитекторов авангардизма 1920-х годов, а к зарубежному опыту индустриализации и стандартизации строительного процесса) и т. д.
Развиваются различные стилистически многообразные версии модернизма (О. Нимейер; Э.Д. Стоун и И.М. Пей в США, и др.), модифицировавшие или даже отрицавшие доктрину функционализма. Полное воплощение архитектуры и градостроительства модернизма середины XX века нашёл в новой бразованной столице Бразилиа, построенной по генплану Л. Косты. Реализовавшие концепцию Л. Миса ван дер Роэ призматические небоскрёбы со стеклянными фасадами появились в большинстве крупных городов мира. Но широкое воплощение идей модернизма ярче выявило его недостатки: жёсткость концепций, потерявшие актуальность принципиальная установка на «строительство жизни» и пафос техницизма, оторванность от реальной жизни, проявившаяся в невнимании к естественным процессам развития городов.
В качестве альтернативы и реакции на «ортодоксальный» модернизм возникли архитектурные объединения 1960-х годов «Archigram» (Великобритания; под влиянием футуризма), «Archizoom» (Италия; идеи поп-арта) и др.; направления брутализм, метаболизм и, главное, постмодернизм, к рубежу 1960-1970-х годов потеснившие модернизм в мировой архитектурной практике. Но как в период господства постмодернистской архитектуры (1970-1980-е годы), так и позднее парадигма модернизма (разрыв с традицией, отказ от декора и формальные эксперименты) сохранялась и в творчестве отдельных архитекторов (Р. Мейер, Р. Монео и др.), и в идеях неомодернизма (использующего формальный лексикон раннего модернизма), деконструктивизма, хай-тека, нелинейной архитектуры - новых течений, которые в то же время восприняли постмодернистcкую критику модернизма.
Сегодня в среде исследователей архитектуры нет единого мнения, можно ли отнести эти направления к модернизму или постмодернизму, или же их появление свидетельствует о рождении новой архитектурной парадигмы.
Исторические источники:
Гинзбург М. Я. Стиль и эпоха. М., 1924;
Gropius W. Internationale Architektur. Münch., 1925.
Дополнительная литература:
Гидион З. Пространство, время и архитектура. 3-е изд. М., 1984;
Фремптон К. Современная архитектура: критический взгляд на историю развития. М., 1990;
Хан-Магомедов С. О. Архитектура советского авангарда. М., 1996;
Weston R. Modernism. L., 1996;
Curtis W. J. R. Modern architecture since 1900. 3rd ed. L., 1996;
Taut B. Die Neue Baukunst in Europa und Amerika. 2. Aufl. Stuttg., 1999;
Иконников А. В. Архитектура ХХ в. Утопии и реальность. М., 2001. Т. 1.