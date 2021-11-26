МИТЧЕЛЛ УЭСЛИ КЛЭР

МИ́ТЧЕЛЛ УЭ́СЛИ КЛЭ́Р. Американский эко­но­мист, один из ос­но­ва­те­лей ин­сти­ту­цио­на­лиз­ма.

Окон­чил Чи­каг­ский унститут (1899 год), где за­тем пре­по­да­вал в 1900-1902 годах.

Профессор Ка­ли­фор­ний­ско­го университета в Берк­ли (1902-1912 года) и Ко­лум­бий­ско­го университета в Нью-Йор­ке (1913-1919 года; 1922-1944 года); ор­га­ни­за­тор и пер­вый ди­рек­тор Национального бю­ро эко­но­мических ис­сле­до­ва­ний (1920-1945 года), к ра­бо­те в ко­то­ром при­влёк С. Куз­не­ца (1930 год) и В.В. Ле­он­ть­е­ва (1931 год).

Взгля­ды Митчелл Уэсли Клэр сло­жи­лись под воз­дей­ст­вием фи­ло­со­фии Дж. Дьюи и кри­ти­ки Т. Веб­ле­ном мо­де­ли «эко­но­ми­че­ско­го че­ло­ве­ка».

Митчелл Уэсли Клэр рас­смат­ри­вал ка­пи­та­лизм как эко­но­мическую сис­те­му, ха­рак­те­ри­зуе­мую рас­про­стра­не­ни­ем сре­ди все­го на­се­ле­ния на­вы­ков де­неж­но­го рас­чё­та, но под­чёр­ки­вал на­ли­чие не­ра­цио­наль­ных мо­ти­вов (свя­зан­ных, в ча­ст­но­сти, с де­мон­ст­ра­тив­ным по­треб­ле­ни­ем) в по­ве­де­нии сред­не­ста­ти­стического че­ло­ве­ка по от­но­ше­нию к де­неж­ным ин­сти­ту­там [книга «От­ста­лость в ис­кус­ст­ве тра­тить день­ги» («Backward art of spending money», 1937 год)].

Глав­ные уси­лия У.К. Митчелл со­сре­до­то­чил на эм­пи­рическом изу­чении при­су­щих ка­пи­та­лиз­му как все­ох­ва­ты­ваю­ще­му де­неж­но­му хо­зяй­ст­ву цик­ли­че­ских ко­ле­ба­ний, ко­то­рые счи­тал эндо­ген­ны­ми для раз­ви­тых ка­пи­та­ли­стических эконо­мик.

Хо­тя У.К. Митчелл не по­стро­ил собственной тео­ре­тической мо­де­ли эко­но­мического цик­ла и не при­знал впол­не удов­ле­тво­ри­тель­ной ни од­ну из су­ще­ство­вав­ших тео­рий цик­ла, он счёл на­коп­лен­ную ста­ти­стическую ин­фор­ма­цию дос­та­точ­ной для вы­во­да о не­об­хо­ди­мо­сти ак­тив­но­го государственного вме­ша­тель­ст­ва для смяг­че­ния ко­ле­ба­ний и уча­ст­во­вал в про­ве­де­нии мер «Но­во­го кур­са», бу­ду­чи чле­ном Со­ве­та национальных ре­сур­сов.

Сочинения:

Эко­но­ми­че­ские цик­лы. М.; Л., 1930;

Mea­suring business cycles. N. Y., 1946 (with A. F. Burns);

Types of economic theory: from mer­cantilism to institutionalism. N. Y., 1967–1969. Vol. 1–2.