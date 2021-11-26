МИЛЕВ ГЕО

МИЛЕВ ГЕО (псевдоним; настоящее имя и фамилия Ге­ор­ги Ми­лев Ка­са­бов) - болгарский по­эт и литературно-ху­дожественный кри­тик.

Из се­мьи учи­те­лей. В 1911 году за­чис­лен в Со­фий­ский университет; про­дол­жил об­ра­зо­ва­ние в Лейп­циг­ском университете (1912-1915 годы). В октябре 1914 года в Лон­до­не по­зна­ко­мил­ся с Э. Вер­хар­ном, ис­пы­тал влия­ние его твор­че­ст­ва. В сентябре 1916 - апреле 1917 годов на­хо­дил­ся на фрон­те; по­сле тя­жё­ло­го ра­не­ния жил в Бер­ли­не (1918-1919 годы); в мар­те 1919 года вер­нул­ся в Бол­га­рию. В 1920-1923 годах за­ни­мал­ся те­ат­раль­ной ре­жис­су­рой, по­ста­вил ряд спек­так­лей в Болгарском народном те­ат­ре. По­сле Сен­тябрь­ско­го вос­ста­ния 1923 года пе­ре­шёл на ре­во­люционные по­зи­ции, с января 1924 года ре­дак­ти­ро­вал ан­ти­фа­ши­ст­ский журнал «Пламък» («Пла­мя»).

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1912 году пе­ре­во­дом «ма­лень­кой тра­ге­дии» А.С. Пуш­ки­на «Ка­мен­ный гость». С 1913 года пуб­ли­ко­вал ста­тьи о литературе и искусстве. Пер­вый по­этический сборник - «Жес­то­кий пер­стень» («Жес­то­ки­ят пръстен», 1920 год). В про­ни­зан­ном ре­ли­ги­оз­но-мис­тическими на­строе­ния­ми ран­нем твор­че­ст­ве Милева от­ра­зи­лось влия­ние фи­ло­со­фии Ф. Ниц­ше , сим­во­лиз­ма и экс­прес­сио­низ­ма: «Па­ни­хи­да по по­эту П.К. Яво­ро­ву» («Па­ни­хи­да на по­ета П. К. Яво­ров», 1914 год, опубликовано в 1922 году), сборник «Ико­ны спят» («Ико­ни­те спят», 1922 год) и прочих. Ре­во­люционные идеи пре­ло­ми­лись в са­мом зна­чительном со­чи­не­нии Милева - ге­рои­ко-ро­ман­тической по­эме «Сен­тябрь» («Сеп­тем­ври», 1924 год, русский перевод 1950 года), со­че­тав­шей по­ли­тическую ак­ту­аль­ность с фи­лософскими обоб­ще­ния­ми и экс­пе­ри­мен­том в об­лас­ти ху­дожественной фор­мы (пе­ре­пле­те­ние ми­фо­ло­гического и бы­то­во­го пла­нов, фраг­мен­тар­ность, но­ва­тор­ская рит­ми­ка в ду­хе В.В. Мая­ков­ско­го , про­из­ве­де­ния ко­то­ро­го Милев пе­ре­во­дил).

Аре­сто­ван 15.05.1925 года; в 1954 году ос­тан­ки Милева бы­ли иден­ти­фи­ци­ро­ва­ны в брат­ской мо­ги­ле под Со­фи­ей сре­ди других жертв по­ли­тического тер­ро­ра.

Сочинение:

Съчи­не­ния: В 3 т. Со­фия, 1975-1976;

Не­спо­кой­ные го­ды. Со­фия, 1978;

Съчи­не­ния: В 5 т. Со­фия, 2006-2007.