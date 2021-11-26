МИЛАНОВА ЗИНКА

МИЛАНОВА ЗИНКА - хорватская пе­ви­ца (со­пра­но).

Окон­чи­ла Музыкальную ака­де­мию в За­гре­бе (1926 год), где учи­лась у М. Тер­ни­ны и М. Ко­ст­рен­чич. Де­бю­ти­ро­ва­ла в 1927 году в Люб­ля­не в пар­тии Ле­о­но­ры («Тру­ба­дур»). В 1928-1935 годах со­ли­ст­ка За­греб­ской опе­ры, в 1936-1937 годах га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в Ве­не, Пра­ге, Дрез­де­не, Гам­бур­ге, в 1937 году уча­ст­ни­ца Зальц­бург­ско­го фес­ти­ва­ля (Ре­кви­ем Дж. Вер­ди под руководством А. Тос­ка­ни­ни). В 1937-1966 годах (с пе­ре­ры­ва­ми) со­ли­ст­ка «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ры» (Нью-Йорк). В 1950-е годы счи­та­лась од­ной из ве­ду­щих со­пра­но в ми­ре. В ос­но­ве опер­но­го ре­пер­туа­ра - италальянская ро­ман­тическая и ве­ри­ст­ская опе­ра XIX - начала XX веков. По окон­ча­нии во­каль­ной карь­е­ры (1966 год) пре­по­да­ва­ла пе­ние в Институте Кёр­тис (Фи­ла­дель­фия). Сре­ди луч­ших ау­дио­за­пи­сей - пар­тии Ле­о­но­ры и Аи­ды (опе­ры Вер­ди «Тру­ба­дур», 1952 год, и «Аи­да», 1955 год).