МИЛАНОВА ЗИНКА
МИЛАНОВА ЗИНКА - хорватская певица (сопрано).
Окончила Музыкальную академию в Загребе (1926 год), где училась у М. Тернины и М. Костренчич. Дебютировала в 1927 году в Любляне в партии Леоноры («Трубадур»). В 1928-1935 годах солистка Загребской оперы, в 1936-1937 годах гастролировала в Вене, Праге, Дрездене, Гамбурге, в 1937 году участница Зальцбургского фестиваля (Реквием Дж. Верди под руководством А. Тосканини). В 1937-1966 годах (с перерывами) солистка «Метрополитен-оперы» (Нью-Йорк). В 1950-е годы считалась одной из ведущих сопрано в мире. В основе оперного репертуара - италальянская романтическая и веристская опера XIX - начала XX веков. По окончании вокальной карьеры (1966 год) преподавала пение в Институте Кёртис (Филадельфия). Среди лучших аудиозаписей - партии Леоноры и Аиды (оперы Верди «Трубадур», 1952 год, и «Аида», 1955 год).