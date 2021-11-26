МИХЕЛЬС РОБЕРТ
МИ́ХЕЛЬС РО́БЕРТ. Немецко-итальянский социолог и политолог.
Учился в Сорбонне, университетах Мюнхена, Лейпцига, Галле, а также Турина, где позднее преподавал (с 1907 года). С 1914 года профессор Базельского университета, с 1928 года - университета Перуджи.
В 1900-х годах активно участвовал в европейском социалистическом движении, в 1920-1930-х годах один из идеологов режима Б. Муссолини. Научные вгляды Михельса сложились под влиянием теорий элит В. Парето и Г. Моски, а также социологии М. Вебера.
В работе «Социология политической партии в условиях демократии» («Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie», 1911 год, русский перевод фрагментов: журнал «Диалог», 1990-1991) Михельс исследовал олигархические тенденции в общественной жизни на примере трансформации социалистических партий и профсоюзов. Считая, что прямая демократия неосуществима, а представительная, связанная с делегированием полномочий, ведёт к отчуждению коллективной воли группы в пользу некоторых её членов, Михельс сформулировал «железный закон олигархии», согласно которому организация больших целевых групп неизбежно сопровождается выстраиванием пирамидальных структур социальной иерархии и выделением доминирующего, активного, компетентного меньшинства (элиты) и «ведомого» им пассивного большинства (масс).
Отмечая постоянное перерождение радикальных политических движений, обнаруживающих на определённом этапе своего развития тяготение к бюрократизации, централизму и авторитаризму, когда энтузиастов и идеалистов сменяют на лидирующих позициях функционеры и карьеристы, использующие властные ресурсы в личных целях, Михельс в духе круговорота исторического теорий описывал волнообразный механизм социальных изменений как нескончаемый процесс «циркуляции элит» при сохранении основ общественного неравенства.
В 1920-1930-х годах Михельс развивал концепцию харизматичного политического лидерства (см. Харизма).
Сочинения:
Что такое патриотизм? К., 1906;
Soziologie als Gesellschaftswissenschaft. B., 1926;
Corso di sociologia politica. Mil., 1927;
Masse, Führer, Intellektuelle: politisch-soziologische Aufsätze 1906–1933. Fr./M.; N. Y., 1987;
Принципиальное в проблеме демократии // Социологический журнал. 1994. № 3;
Демократическая аристократия и аристократическая демократия // Социологические исследования. 2000. № 1.