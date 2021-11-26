МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ
Направление в итальянском искусстве 1910-х гг.
Возникло как реакция на радикальное новаторство футуризма; отражало стремление преодолеть наметившийся разрыв с классич. традицией. Термин был введён в 1913 Г. Аполлинером применительно к «картинам-таинствам» Дж. Де Кирико «парижского периода» (1911–15), в которых уже определилась худож. система М. ж. Вслед за Де Кирико к новой стилистике обратился К. Карра, ранее входивший в футуристич. группировку Ф. Т. Маринетти, но ок. 1915 увлёкшийся иск-вом Джотто и примитивиста А. Руссо, что привело его к отказу от футуризма. На формирование концепции нового направления повлияли нем. философия (Ф. Ницше, А. Шопенгауэр, О. Вейнингер), иск-во античности, итал. кватроченто, европ. романтизма и символизма (А. Бёклин и др.). Картины мастеров М. ж. наполнены смутными аллюзиями и символами: образы классич. архитектуры и пластики погружены в атмосферу смутного ожидания и беспокойства, проникнуты ощущением тайны, скрытой за поверхностью реальности; в застылых пространствах маячат статуи, манекены, фигуры, собранные из механич. деталей. Литераторы А. Савинио (брат Де Кирико) и Ф. Де Пизис также обратились к худож. творчеству в русле этого направления; после их встречи в Ферраре с Де Кирико и Карра в февр. 1917 возникло кратковременное объединение «метафизиков», объединявшее художников и писателей вокруг ж. «Valori plastici» (1918–22), где публиковались теоретич. работы Де Кирико и Савинио. В 1919 была издана книга Карра «Pittura Metafisica». В 1918–20 к группе примыкал Дж. Моранди, реализовавший эстетику М. ж. в жанре натюрморта; идеи М. ж. отразились также в творчестве скульптора А. Мартини, живописцев М. Сирони, Ф. Казорати. Направление М. ж., просуществовавшее всего неск. лет, оказало, тем не менее, значит. влияние на иск-во 20 в.: из него развилось течение новеченто в Италии, в Германии оно способствовало возникновению магического реализма. Но особенно сильным было воздействие М. ж. на сновиденческие фантазии художников сюрреализма (М. Эрнст, С. Дали, Р. Магрит, П. Дельво, А. Джакометти).
Автор статьи: В. А. Крючкова.