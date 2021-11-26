МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ

На­прав­ле­ние в итальянском искусстве 1910-х гг.

Воз­ник­ло как ре­ак­ция на ра­ди­каль­ное но­ва­тор­ст­во фу­ту­риз­ма; от­ра­жа­ло стрем­ле­ние пре­одо­леть на­ме­тив­ший­ся раз­рыв с клас­сич. тра­ди­ци­ей. Тер­мин был вве­дён в 1913 Г. Апол­ли­не­ром при­ме­ни­тель­но к «кар­ти­нам-та­ин­ст­вам» Дж. Де Ки­ри­ко «па­риж­ско­го пе­рио­да» (1911–15), в ко­то­рых уже оп­ре­де­ли­лась ху­дож. сис­те­ма М. ж. Вслед за Де Ки­ри­ко к но­вой сти­ли­сти­ке об­ра­тил­ся К. Кар­ра, ра­нее вхо­див­ший в фу­ту­ри­стич. груп­пи­ров­ку Ф. Т. Ма­ри­нет­ти, но ок. 1915 ув­лёк­ший­ся иск-вом Джот­то и при­ми­ти­ви­ста А. Рус­со, что при­ве­ло его к от­ка­зу от фу­ту­риз­ма. На фор­ми­ро­ва­ние кон­цеп­ции но­во­го на­прав­ле­ния по­влия­ли нем. фи­ло­со­фия (Ф. Ниц­ше, А. Шо­пен­гау­эр, О. Вей­нин­гер), иск-во ан­тич­но­сти, итал. кват­ро­чен­то, ев­роп. ро­ман­тиз­ма и сим­во­лиз­ма (А. Бёк­лин и др.). Кар­ти­ны мас­те­ров М. ж. на­пол­не­ны смут­ны­ми ал­лю­зия­ми и сим­во­ла­ми: об­ра­зы клас­сич. ар­хи­тек­ту­ры и пла­сти­ки по­гру­же­ны в ат­мо­сфе­ру смут­но­го ожи­да­ния и бес­по­кой­ст­ва, про­ник­ну­ты ощу­ще­ни­ем тай­ны, скры­той за по­верх­но­стью ре­аль­но­сти; в за­сты­лых про­стран­ст­вах мая­чат ста­туи, ма­не­ке­ны, фи­гу­ры, со­б­ран­ные из ме­ха­нич. де­та­лей. Ли­те­рато­ры А. Са­ви­нио (брат Де Ки­ри­ко) и Ф. Де Пи­зис так­же об­ра­ти­лись к ху­дож. твор­че­ст­ву в рус­ле это­го на­прав­ле­ния; по­сле их встре­чи в Фер­ра­ре с Де Ки­ри­ко и Кар­ра в февр. 1917 воз­ник­ло крат­ко­вре­мен­ное объ­е­ди­не­ние «ме­та­фи­зи­ков», объ­е­ди­няв­шее ху­дож­ни­ков и пи­са­те­лей во­круг ж. «Valori plastici» (1918–22), где пуб­ли­ко­ва­лись тео­ре­тич. ра­бо­ты Де Ки­ри­ко и Са­ви­нио. В 1919 бы­ла из­да­на кни­га Кар­ра «Pittura Me­ta­fi­sica». В 1918–20 к груп­пе при­мы­кал Дж. Мо­ран­ди, реа­ли­зо­вав­ший эс­те­ти­ку М. ж. в жан­ре на­тюр­мор­та ; идеи М. ж. от­ра­зились так­же в твор­че­ст­ве скульп­то­ра А. Мар­ти­ни, жи­во­пис­цев М. Си­ро­ни, Ф. Ка­зо­ра­ти. На­прав­ле­ние М. ж., про­су­ще­ст­во­вав­шее все­го неск. лет, ока­за­ло, тем не ме­нее, зна­чит. вли­я­ние на иск-во 20 в.: из не­го раз­ви­лось те­че­ние но­ве­чен­то в Ита­лии, в Гер­ма­нии оно спо­соб­ст­во­ва­ло воз­ник­но­ве­нию ма­ги­че­ско­го реа­лиз­ма . Но осо­бен­но силь­ным бы­ло воз­дей­ст­вие М. ж. на сно­ви­ден­че­ские фан­та­зии ху­дож­ни­ков сюр­реа­лиз­ма (М. Эрнст, С. Да­ли, Р. Маг­рит, П. Дель­во, А. Джа­ко­мет­ти).

Автор статьи: В. А. Крюч­ко­ва.

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