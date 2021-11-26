МЕНКЕН Генри Льюис

Американский литературный кри­тик, пуб­ли­цист.

По­то­мок пе­ре­се­лен­цев из Гер­ма­нии . Учил­ся в Бал­ти­мор­ской по­ли­тех­нич. шко­ле (1896–99). С 1899 за­ни­мал­ся жур­на­ли­сти­кой и лит. твор­че­ст­вом. С 1906 ре­пор­тёр и ве­ду­щий со­труд­ник газ. «The Baltimore Sun», в 1914–23 со­ре­дак­тор ж. «The Smart Set», соз­да­тель и ре­дак­тор ж. «The Ame­rican Mercury» (1924–33). Яз­ви­тель­ная ма­не­ра пись­ма, под­чёрк­ну­тая не­за­ви­си­мость оце­нок, па­ра­док­саль­ность и афо­ри­стич­ность су­ж­де­ний о важ­ней­ших цен­но­стях совр. бур­жу­аз­но­го об­ще­ст­ва, от­ри­ца­ние ус­то­яв­ших­ся норм и ав­то­ри­те­тов, мгно­вен­ная ре­ак­ция на про­ис­хо­дя­щее в стра­не и в ми­ре сде­ла­ли М. од­ним из наи­бо­лее влия­тель­ных и ав­то­ри­тет­ных пуб­ли­ци­стов и лит. кри­ти­ков в США 1910–30-х гг. Энер­гич­но про­па­ган­ди­ро­вал идеи Ф. Ниц­ше в кн. «Фи­ло­со­фия Фрид­ри­ха Ниц­ше» («The Philosophy of F. Nietzsche», 1908). Ста­тьи М. [сб. «Кни­га пре­ди­сло­вий» («A Book of prefaces», 1917) и др.] сыг­ра­ли важ­ней­шую роль в раз­ры­ве ли­те­ра­ту­ры США с тра­ди­ци­ей «неж­но­го реа­лиз­ма», спо­соб­ст­во­ва­ли лит. при­зна­нию Т. Драй­зе­ра, Ш. Ан­дер­со­на, С. Льюи­са , по­зна­ко­ми­ли амер. чи­та­те­ля с луч­ши­ми об­раз­ца­ми но­вой ев­роп. ли­те­ра­ту­ры (Дж. Джойс и др.). Ост­рое не­при­ятие нра­вов амер. сред­не­го клас­са на­шло вы­ра­же­ние в цик­ле ста­тей М. «Пред­рас­суд­ки» («Prejudices», 1919–27), кн. «О де­мо­кра­тии» («Notes on democracy», 1926) и др. Вы­сту­пал с жё­ст­кой кри­ти­кой «но­во­го кур­са» Ф. Д. Руз­вель­та. В 1940–50-е гг. окон­ча­тель­но пе­ре­шёл на кон­сер­ва­тив­ные по­зи­ции. Ав­тор мас­штаб­ной ав­то­био­гра­фич. три­ло­гии (1940–43), вос­по­ми­на­ний «Моя жизнь пи­са­те­ля и ре­дак­то­ра» («My life as author and editor», 1993), лин­гво­куль­ту­ро­ло­гич. ис­сле­до­ва­ния «Аме­ри­кан­ский язык» («The American lan­guage», 1919), юмо­ри­стич. рас­ска­зов.

Сочинения:

A Mencken chrestomathy, edited and annotated by the author. N. Y., 1949. N. Y., 1982;

A second Mencken chrestomathy. N. Y., 1995. Balt., 2006;

H. L. Mencken on religion. Am­herst, 2002;

Notes on democracy. N. Y., 2009.

Автор статьи: О. Е. Осов­ский.