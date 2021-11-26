МЕНДЕ ПИСЬМО

Ав­то­хтон­ное сло­го­вое пись­мо для язы­ка мен­де.

Соз­да­но в 1917–21 порт­ным Ки­си­ми Ка­ма­ра (бла­го­да­ря сво­ему изо­бре­те­нию воз­вы­сил­ся и стал во­ж­дём на юге Сьер­ра-Ле­о­не). В ос­но­ве М. п. – алфавитное пись­мо «мен­де абад­жа­да», изо­бре­тён­ное Му­хам­ме­дом Ту­ра­ем (род­ст­вен­ни­ком Ки­си­ми Ка­ма­ра) под влия­ни­ем араб­ско­го пись­ма и ваи пись­ма. Ки­сими Ка­ма­ра до­ра­бо­тал этот ал­фа­вит, до­ба­вив к не­му св. 150 сил­ла­бич. зна­ков.

Влия­ние араб­ско­го пись­ма на М. п. про­яв­ля­ет­ся в ши­ро­ком ис­поль­зо­ва­нии ди­ак­ри­тич. то­чек (см. Ди­ак­ри­ти­че­ские зна­ки). М. п. в раз­ных ва­ри­ан­тах со­дер­жит от 186 до 192 зна­ков. Сре­ди них вы­де­ля­ют­ся пер­вые 42 зна­ка, по ха­рак­те­ру при­бли­жаю­щие­ся к ал­фа­вит­ным; они груп­пи­ру­ют­ся в 14 се­рий по 3 зна­ка и со­от­вет­ст­ву­ют сло­гам, в ко­то­рых пер­вы­ми эле­мен­та­ми яв­ля­ют­ся k, m, w, b, ø, d, s, l, t, j, y, f, n, h, а вто­ры­ми – глас­ные i, a, u (в се­рии с h – глас­ные е, а, о). Знак для сло­га «со­глас­ный+i» – ис­ход­ный (для h-се­рии ис­ход­ный знак he), два дру­гих зна­ка в ка­ж­дой се­рии от­ли­ча­ют­ся от ис­ход­но­го ди­ак­ри­ти­кой, от­ра­жаю­щей раз­ли­чие в глас­ном. С по­мо­щью ди­ак­ри­тик вы­ра­жа­ют­ся ино­гда и раз­ли­чия кор­ре­ли­рую­щих со­глас­ных при иден­тич­ном глас­ном (напр., ki-gi-ngi, fa-va и т. п.). Для се­рий «m + глас­ный» и «mb + глас­ный» име­ют­ся дуб­ли­рую­щие зна­ки, на­зна­че­ние ко­то­рых не­яс­но. На­ря­ду со зна­ка­ми бу­к­вен­но­го ха­рак­те­ра есть зна­ки пред­по­ло­жи­тель­но пик­тогра­фич. про­ис­хо­ж­де­ния (см. Пиктография ).

М. п. по­лу­чи­ло ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние сре­ди народа менде, ис­поль­зо­ва­лось так­же во­ж­дя­ми мен­де для де­ло­вых и офиц. за­пи­сей. С 1940-х гг. вы­тес­ня­лось пись­мен­но­стью на ос­но­ве лат. ал­фа­ви­та, од­на­ко ещё в 1990-х гг. им про­дол­жа­ли поль­зо­вать­ся до 500 че­ло­век.

Авторы статьи: В. А. Ви­но­гра­дов, В. Ф. Выдрин.

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