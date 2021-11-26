МАЙР РИХАРД

МАЙР РИХАРД - австрийский пе­вец (бас).

С 1898 года учил­ся в Вен­ской консерватории (класс Х. Ниг­га), в 1901 году - в ос­но­ван­ной Р. Ваг­не­ром шко­ле в Бай­рёй­те (у Ю. Кни­зе).

По­лучил из­вест­ность по­сле вы­сту­п­ле­ния в Тор­же­ст­вен­ной мес­се Л. ван Бет­хо­ве­на (Боль­ца­но, 1900 год ). Как опер­ный пе­вец де­бю­ти­ро­вал в ро­ли Ха­ге­на («Ги­бель бо­гов» Ваг­не­ра) на Бай­рёйт­ском фес­ти­ва­ле в 1902 году. С то­го же го­да (по при­гла­ше­нию Г. Ма­ле­ра) со­лист Вен­ской при­двор­ной (с 1920 года го­су­дар­ст­вен­ной) опе­ры, где вы­сту­пал до кон­ца жиз­ни (почетное зва­ние «ка­мер­зен­гер», 1905 год; с 1926 года по­жиз­нен­ный почетный член труп­пы).

Из об­шир­но­го ре­пер­туа­ра Майра (95 опер­ных пар­тий) са­мой зна­ме­ни­той пар­ти­ей стал Ба­рон Окс в опе­ре «Ка­ва­лер ро­зы» Р. Штрау­са (1911 год, пер­вая по­ста­нов­ка в Ве­не). В опе­рах Штрау­са вы­сту­пил так­же в пар­ти­ях: Ба­рак («Жен­щи­на без те­ни», 1919 год), Вальд­нер («Ара­бел­ла», 1933 год, пре­мье­ра). Сре­ди луч­ших пар­тий: Фи­га­ро, Ле­по­рел­ло, За­рас­тро («Свадь­ба Фи­га­ро», «Дон Жу­ан», «Вол­шеб­ная флей­та» В.А. Мо­цар­та), По­гнер, Да­ланд, Ко­роль Марк, Гур­не­манц; Во­тан и Хун­динг («Нюрн­берг­ские мей­стер­зин­ге­ры», «Ле­ту­чий гол­лан­дец», «Три­стан и Изоль­да», «Пар­си­фаль»; «Коль­цо ни­бе­лун­га» Ваг­не­ра). Уча­ст­ник пер­во­го ис­пол­не­ния 8-й сим­фо­нии Г. Ма­ле­ра (1910 год, Мюн­хен), пер­вых по­ста­но­вок опер «Нотр Дам» Ф. Шмид­та (1914 год), «Фи­ал­ка» Ю. Бит­не­ра (1934 год; обе - в Ве­не) и другое.

Вы­сту­пал на фес­тива­лях: В.А. Мо­цар­та в Зальц­бур­ге (с 1906 год), Зальц­бург­ском (1922-1934 год), Бай­рёйт­ском (1904, 1908, 1910-1914, 1924 годы).

Га­ст­ро­ли­ро­вал на сце­нах Гер­ма­нии, Фран­ции, Шве­ции, в те­ат­ре «Ко­вент-Гар­ден» (Лон­дон, 1924-1931 годы) и «Мет­ро­по­ли­тен- опе­ре» (Нью-Йорк, 1927-1930 годы).

Сре­ди за­пи­сей с его уча­сти­ем: опе­ра «Ка­ва­лер ро­зы» (1934 год), 9-я сим­фо­ния Л. ван Бет­хо­ве­на (под управлением Ф. Вейн­гарт­не­ра), «Ре­к­ви­ем» В.А. Мо­цар­та.