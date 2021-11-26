МАРЕШАЛЬ МОРИС
МАРЕШАЛЬ МОРИС - французский виолончелист.
Концертировал как солист с 10 лет. В 1911 году окончил Парижскую консерваторию. (класс Ж. Лёба). Во время Первой мировой войны был на военной службе. По возвращении в Париж продолжил концертную деятельность, был солистом Оркестра Ламурё, выступал в Концертном обществе консерватории (1920-1924 годы) и др. Играл в ансамбле с А. Корто, Ж. Тибо, Р. Казадезюсом. В 1926 году гастролировал в США (Филадельфия, Нью-Йорк). С 1930 года до конца жизни регулярно выступал по Парижскому радио.
Гастролировал в странах Европы, Азии и Америки, в 1932-1937 годах приезжал в СССР. С 1949 года из-за болезни правой руки был вынужден сократить концертную деятельность, в 1955 году в Париже состоялся его последний сольный концерт.
Основное место в репертуаре занимали произведения французских композиторов, ему посвящены многие сочинения современных авторов, в т. ч. Концерт А. Онеггера (в 1929 году Марешаль исполнил его с Бостонским оркестром под управлением С. А. Кусевицкого). С 1942 года профессор Парижской консерватории. Автор многочисленных переложений для виолончели.