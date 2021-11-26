МАРЕШАЛЬ МОРИС

МАРЕШАЛЬ МОРИС - французский вио­лон­че­лист.

Кон­цер­ти­ро­вал как со­лист с 10 лет. В 1911 году окон­чил Па­риж­скую консерваторию . (класс Ж. Лё­ба). Во вре­мя Первой ми­ро­вой вой­ны был на во­ен­ной служ­бе. По воз­вра­ще­нии в Па­риж про­дол­жил кон­церт­ную дея­тель­ность, был со­лис­том Ор­ке­ст­ра Ла­му­рё, вы­сту­пал в Кон­церт­ном об­ще­ст­ве кон­сер­ва­то­рии (1920-1924 годы) и др. Иг­рал в ан­самб­ле с А. Кор­то, Ж. Ти­бо, Р. Ка­за­де­зю­сом. В 1926 году га­ст­ро­ли­ро­вал в США (Фи­ла­дель­фия, Нью-Йорк). С 1930 года до кон­ца жиз­ни ре­гу­ляр­но вы­сту­пал по Па­риж­ско­му ра­дио.

Га­ст­ро­ли­ро­вал в стра­нах Ев­ро­пы, Азии и Аме­ри­ки, в 1932-1937 годах при­ез­жал в СССР. С 1949 года из-за бо­лез­ни пра­вой ру­ки был вы­ну­ж­ден со­кра­тить кон­церт­ную дея­тель­ность, в 1955 году в Па­ри­же со­сто­ял­ся его по­след­ний соль­ный кон­церт.

Основное ме­сто в ре­пер­туа­ре за­ни­ма­ли про­из­ве­де­ния французских ком­по­зи­то­ров, ему по­свя­ще­ны многие со­чи­не­ния современных ав­то­ров, в т. ч. Кон­церт А. Онег­ге­ра (в 1929 году Марешаль ис­пол­нил его с Бос­тон­ским ор­ке­ст­ром под управлением С. А. Ку­се­виц­ко­го). С 1942 года профессор Па­риж­ской консерватории. Ав­тор мно­го­численных пе­ре­ло­же­ний для вио­лон­че­ли.