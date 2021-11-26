МАКОВСКИЙ ТАДЕУШ
МАКОВСКИЙ ТАДЕУШ (Юзеф Тадеуш) - польский живописец.
Учился в АХ в Кракове (1903-1908 годы) у Я. Станиславского и Ю. Мехоффера. С 1909 года жил в Париже, где занимался у А. Ле Фоконье.
В раннем творчестве преобладают пейзажи. Работы 1906-1909 годов выдают влияние французского постимпрессионизма, с 1912 года использовал также приёмы кубизма. Некоторые из его пейзажей («Зима», около 1918 года, Национальный музей, Варшава) своей упрощённостью форм, поэтической метафоричностью напоминают работы П. Брейгеля Старшего.
В позднем творчестве (с 1920-х годов) обратился к изображению игр и развлечений детей, сцен из жизни «маленьких людей», стремясь приблизиться к наивной поэтичности и красочности народного и детского творчества («Сельский концерт», 1922 год, Национальный музей, Варшава; «Дети за столом», 1929 год, Музей современного искусства города Парижа). В том же стиле, отчасти напоминающем фламандскую жанровую живопись XVII века, Маковский писал портреты-типы («Сапожник», 1930 год, Национальный музей, Варшава).
Сочинения:
Pamiętnik. 2 wyd. Kraków, 2003.