МАКДОНАЛД ДЖЕЙМС ЭДУАРД ХЕРВИ
МАКДОНАЛД ДЖЕЙМС ЭДУАРД ХЕРВИ - канадский живописец.
С 1887 года семья Макдональда эмигрировала в Канаду; учился в Художественной школе в Гамильтоне (провинция Онтарио; до 1889 года) и в Центральной школе искусства и дизайна провинции Онтарио в Торонто (1891-1898 годы; с 1921 года преподавал там же, с 1929 года директор).
В 1903-1907 годы работал в лондонской фирме дизайнеров и иллюстраторов «Carlton Studio»; по возвращении в Канаду регулярно участвовал (с 1908 года) в региональных и национальных выставках. Член-учредитель «Группы семи» («Group of Seven», 1919-1920 годы), виднейший её представитель.
Под влиянием поэзии У. Уитмена и прозы Г.Д. Торо избрал главной темой своего творчества взаимосвязь человека и природы. Писал преимущественно эпические, романтизированные пейзажи Канады («Отблески на холмах», 1921 год, «Торжественная земля», 1921 год, «Листопад», 1922 год, все - в Национальной галерее Канады, Оттава; «Туманная фантазия», 1922 год, «Снег в горах», около 1930 года, оба - в Художественной галерее Торонто).