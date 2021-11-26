МАКДИАРМИД ХЬЮ
МАКДИАРМИД ХЬЮ (псевдоним; настоящее имя и фамилия Кристофер Марри Грив) - шотландский поэт, литературный критик, переводчик.
Писал на шотландском и английских языках.
Родился в семье почтальона.
Окончил Эдинбургский университет.
Во время 1-й мировой войны служил в армии. Работал журналистом; в 1922 году основал литературный журнал «Scottish Chapbook». Профессор Шотландской королевской академии в Эдинбурге (с 1974 года).
Один из основоположников современной шотландской поэзии. В 1920-1930-х годах возглавил движение «новое шотландское Возрождение», объединившее писателей, живописцев, композиторов. Издал три выпуска антологии послевоенной шотландской поэзии «Северные номера» («Northern Numbers», 1920-1922 годы); в своих литературно-критических выступлениях отстаивал право шотландских поэтов писать на шотландском языке, предлагал использовать «синтетический шотландский», включающий элементы шотландских диалектов, языка народных баллад и других литературных источников.
Автор поэтических сборников: «Захмелевший глядит на чертополох» («A drunk man looks at the thistle», 1926 год), «Первый гимн Ленину и другие стихи» («First hymn to Lenin and other poems», 1931 год), «Второй гимн Ленину и другие стихи» («Second hymn to Lenin and other poems», 1935 год), «Памяти Джеймса Джойса» («In memoriam James Joyce», 1956 год), «Страшные птицы без крыльев» («The ugly birds without wings», 1962 год) и другие. Собирал и изучал шотландскую народную поэзию [сборник очерков «Под знаком чертополоха» («At the sign of the thistle», 1934 год)]. Среди других произведений - автобиографическая книга «Счастливый поэт» («Lucky poet», 1943 год), мемуары «Мои друзья» («The company I’ve kept», 1966 год).
Сочинения:
Collected poems. N. Y., 1962;
Selected essays. L., 1969;
Metaphysics and poetry. Hamilton, 1975.