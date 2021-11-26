МАКДИАРМИД ХЬЮ

МАКДИАРМИД ХЬЮ (псевдоним; настоящее имя и фамилия Кри­сто­фер Мар­ри Грив) - шотландский по­эт, литературный кри­тик, пе­ре­во­дчик.

Пи­сал на шотландском и английских язы­ках.

Ро­дил­ся в се­мье поч­таль­о­на.

Окон­чил Эдин­бург­ский университет.

Во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны слу­жил в ар­мии. Ра­бо­тал жур­на­ли­стом; в 1922 году ос­но­вал литературный журнал «Scottish Chapbook». Профессор Шот­ланд­ской ко­ро­лев­ской ака­де­мии в Эдин­бур­ге (с 1974 года).

Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков современной шотландской по­эзии. В 1920-1930-х годах воз­гла­вил дви­же­ние «но­вое шот­ланд­ское Воз­ро­ж­де­ние », объ­е­ди­нив­шее пи­са­те­лей, жи­во­пис­цев, ком­по­зи­то­ров. Из­дал три вы­пус­ка ан­то­ло­гии по­сле­во­ен­ной шотландской по­эзии «Се­вер­ные но­ме­ра» («Northern Numbers», 1920-1922 годы); в сво­их литературно-кри­тических вы­сту­п­ле­ни­ях от­стаи­вал пра­во шотландских по­этов пи­сать на шотландском языке, пред­ла­гал ис­поль­зо­вать «син­те­ти­че­ский шот­ланд­ский», вклю­чаю­щий эле­мен­ты шотландских диа­лек­тов , язы­ка народных бал­лад и других литературных ис­точ­ни­ков.

Ав­тор по­этических сборников: «За­хме­лев­ший гля­дит на чер­то­по­лох» («A drunk man looks at the thistle», 1926 год), «Пер­вый гимн Ле­ни­ну и дру­гие сти­хи» («First hymn to Lenin and other poems», 1931 год), «Вто­рой гимн Ле­ни­ну и дру­гие сти­хи» («Second hymn to Lenin and other poems», 1935 год), «Па­мя­ти Джейм­са Джой­са» («In memoriam James Joyce», 1956 год), «Страш­ные пти­цы без крыль­ев» («The ugly birds without wings», 1962 год) и другие. Со­би­рал и изу­чал шотландскую народную по­эзию [сборник очер­ков «Под зна­ком чер­то­по­ло­ха» («At the sign of the thistle», 1934 год)]. Сре­ди других про­из­ве­де­ний - ав­то­био­гра­фическая книга «Сча­ст­ли­вый по­эт» («Lucky poet», 1943 год), ме­муа­ры «Мои дру­зья» («The company I’ve kept», 1966 год).

Сочинения:

Collected poems. N. Y., 1962;

Selected essays. L., 1969;

Metaphysics and poetry. Ha­mil­ton, 1975.