МАК-ОРЛАН ПЬЕР
МАК-ОРЛАН ПЬЕР (псевдоним; настоящая фамилия Дюмарше) - французский писатель.
Сын офицера; рано осиротел, воспитывался дядей.
Окончил лицей в Орлеане.
Перебравшись в Париж (1899 год), вёл богемную жизнь, перебиваясь случайными заработками. Перепробовал множество специальностей. Принимал участие в 1-й мировой войне, был ранен.
Дебютировал эротическим романом «Кнут для графини» («La comtesse au fouet», 1909 год). Известность получили романы в традициях декаданса «Дом безрадостного возвращения» («La maison du retour écœurant», 1912 год, русский перевод 1928 год), «Жёлтый смех» («Le rire jaune», 1914 год, русский перевод 1926 год), в которых преобладают мотивы страха, отчаяния и смерти.
В творчестве Мак-Орлана после 1914 года, ориентированном на массовую публику, выделяются романы социальной и военной тематики, близкие по духу экспрессионизму: «Животное - завоеватель» («La bête conquérante», 1920 год), «Коварство» («Malice», 1923 год, русский перевод 1925 год), «Набережная туманов» («Le quai des brumes», 1927 год, экранизация М. Карне, 1938 год; в русский перевод 1928 год - «Париж в снегу»), «Лагерь Домино» («Le camp Domineau», 1937 год) и другое.
Среди других произведений Мак-Орлана: автобиографические книги, песни, эссе.
Сочинения:
Œuvres complètes. P., 1969-1971. Vol. 1-23.