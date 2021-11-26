МАГРИТ РЕНЕ
МАГРИТ РЕНЕ, Магритт Рене Франсуа Гилен - бельгийский живописец, график, скульптор.
Учился в Академии Художеств в Брюсселе (1916-1918 годы).
Ранние работы отмечены различными влияниями (импрессионизм, кубизм, футуризм, пуризм, творчество Ф. Леже). Решающим для становления индивидуальной манеры Магрита стало сближение с группой мастеров дадаизма в 1925 году, знакомство с живописью Дж.Де Кирико и поэзией сюрреализма. Переход к новому стилю заметен в картине «Голубой кинематограф» (1925 год, частное собрание, Женева); первой сюрреалистической картиной Магрита был «Заблудившийся жокей» (1926 год, частное собрание, Нью-Йорк).
В 1927-1930 годы Магрит жил во Франции, где включился в деятельность объединения сюрреалистов. Здесь сложилась система его концептуальной живописи, которая оставалась почти неизменной до конца жизни художника. Живописная манера, намеренно безличная, сухая, но использующая сочные, чистые тона, обнаруживает парадоксальную способность к правдоподобному изображению немыслимой, невозможной реальности. Его работы конца 1920-х - начала 1930-х годов, в которых простое по мотиву изображение сопровождается противоречащей ему надписью, демонстрируют условно-знаковый характер визуального образа («Убийца под угрозой», 1927 год, Музей современного искусства, Нью- Йорк; «Пустая маска», 1928 год, Художественного собрания земли Северный Рейн-Вестфалия, Дюссельдорф; «Предательство образов», 1928-1929 годы, Музей искусства округа Лос-Анджелес, Лос-Анджелес, и другие).
В картинах Магрита разнородные объекты обмениваются качествами или сливаются в гибриды («Компаньоны страха», 1942 год, частное собрание, Брюссель); ночной пейзаж мерцает под куполом дневного неба («Империя света», 1954 год, Королевский музей изящных искусств, Брюссель; коллекция П. Гуггенхейм, Венеция); в правильно построенной перспективе возникают парадоксальные пересечения, уравнивающие объёмные тела и пространственные промежутки между ними («Достоверность пробела», 1965 год, Национальная галерея искусства, Вашингтон).
Раскрывая проблематичность зрительного восприятия и иллюзорного изображения, Магрит прибегает к символам зеркала, глаза, окна, сцены и занавеса, картины в картине («Удел человеческий», 1933 год, Национальная галерея искусства, Вашингтон; «Фальшивое зеркало», 1935 год, частное собрание; «Недопустимое воспроизведение», 1937 год, Музей Бойманса - ван Бёнингена, Роттердам; «Прогулка Евклида», 1955 год, Институт искусств, Миннеаполис, и другие). В возникающей при этом игре отражений, в сопоставлении образов «внешних» и «внутренних», явных и скрытых проявился специальный интерес художника к гносеологическим и психологическим проблемам.
Многие работы Магрита насыщены литературными аллюзиями и метафорами [«Великанша» (по Ш. Бодлеру), 1929-1930 годы, Музей Людвига, Кёльн; «Избирательное сродство» (по И.В. Гёте), 1932-1933 годы; «Владения Арнхейма» (по Э.А. По), 1938 годы; «Каникулы Гегеля», 1958 год, все - в частных собраниях].
В середине 1940-х годов Магрит попытался изменить свою манеру, однако так называемый стиль пленсолей («солнечный», или «ренуаровский») и последовавший за ним «вульгарный стиль» не привели к плодотворным результатам.
Магрит создал книжные иллюстрации (для издания «Песен Мальдорора» Лотреамона, 1948 год), фресковые циклы («Очарованное царство» для казино в Кнокке-ле-Зут, 1952 год; «Невежественная фея» для Дворца искусств в Шарлеруа, 1957 год); в 1967 году - серию восковых скульптур по мотивам своей живописи («Целитель», собрание Мениля, Хьюстон, и другие), также по картине Ж.Л. Давида «Мадам Рекамье» (Национальный музей современного искусства, Париж). Занимался также фотографией и искусством кино.
Сочинения:
R. Magritte: Catalogue raisonné / Ed. D. Sylvester. Antw., 1997. Vol. 1-3;
Manifestes et autres écrits. Brux., 1972;
Écrits complets / Ed. A. Blavier [3 éd.]. P., 2009.