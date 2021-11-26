ИО

ИО́ (’Ιώ) - в греческой ре­ли­гии и ми­фо­ло­гии (смотрите в статье Древняя Греция ) жри­ца бо­ги­ни Ге­ры, пле­нив­шая сво­ей кра­со­той Зев­са.

Ио бы­ла пре­вра­ще­на Ге­рой (или са­мим Зев­сом, опа­сав­шим­ся гне­ва рев­ни­вой суп­ру­ги) в бе­ло­снеж­ную ко­ро­ву, и к ней был при­став­лен стра­жем Ар­гус, ко­то­ро­го по во­ле Зев­са убил Гер­мес . По­сле это­го Ге­ра на­сла­ла на Ио чу­до­вищ­но­го ово­да. Спа­са­ясь от его уку­сов, Ио стран­ст­во­ва­ла по Гре­ции, Азии и дос­тиг­ла Егип­та, где вновь об­ре­ла че­ло­ве­че­ский об­лик и ро­ди­ла сы­на Эпа­фа.

Согласно ми­фо­ло­ги­че­ской ге­неа­ло­гии, её по­том­ка­ми бы­ли многие ге­рои, в том чиле Ге­ракл , Пер­сей , Да­наи­ды.

Иллюстрация:

«Ио, Аргус и Гер­мес». Фрес­ка в до­ме Ли­вии на Па­ла­тин­ском хол­ме в Ри­ме. 1 в. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)