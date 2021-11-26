МАДЕТОЯ ЛЕЭВИ
МАДЕТОЯ ЛЕЭВИ (ЛЕЭВИ АНТТИ) - финский композитор, дирижёр, педагог, музыкальный критик.
В 1906-1910 годы учился в Хельсинки в Музыкальном институте (у Армаса Ярнефельта и Я. Сибелиуса), в 1910-1911 годы в Париже (у В.д’Энди), в 1911-1912 годы в Вене (у Р. Фукса) и Берлине.
В 1912-1914 годы дирижировал Филармоническим оркестром Хельсинки, в 1914-1916 годы - симфоническим оркестром Выборга.
В 1916-1939 годы преподавал в Музыкальном институте (с 1928 года консерватория) композицию, теорию и историю музыки, в 1926-1947 годы - музыкальные дисциплины в университете Хельсинки (профессор с 1937 года).
В 1916-1632 музыкальный критик газеты «Helsingin sanomat».
В 1933-1936 годы председатель Ассоциации фин. композиторов.
Один из крупнейших композиторов Финляндии, в творчестве своеобразно соединял влияния Я. Сибелиуса, К. Дебюсси и М. Равеля с элементами финского (главным образом эстерботнийского) фольклора.
Признан современниками как создатель национальной финской оперы XX века. Автор 2 опер: «Северяне» (известна как «Похьялайсиа», по одноименной пьесе А. Ярвилуомы, 1924 год; первой среди финских опер стала ставиться за пределами страны), «Юха» (по одноименной повести Ю. Ахо, 1935 год; обе поставлены в Финской опере, Хельсинки).
Среди других сочинений: для оркестра - 3 симфонии (1916, 1918, 1926 годы), симфоническая поэма «Куллерво» (1913 год); Stabat mater (1915 год); кантаты на финские тексты, в том числе на сюжеты из эпоса «Калевала» («Кантеле Вяйнямёнена», 1935 год); камерно-инструментальная музыка; хоры; песни (цикл «Осень», 1930 год); музыка к спектаклям драматического театра.