ЛИНОГРАВЮРА

ЛИНОГРАВЮРА - выпуклая гравюра на линолеуме или сходных с ним полимерных материалах; ручной вид печатной графики.

По­верх­ность лис­та шли­фу­ют пем­зой, ри­су­нок на­но­сят не­по­сред­ст­вен­но на ли­но­ле­ум или на специальный грунт, ис­поль­зуя различные рез­цы (шти­хе­ли). От­тиск по­лу­ча­ют, при­жи­мая или при­ти­рая лист к по­кры­той крас­кой по­верх­но­сти ли­но­ле­ума. Тех­ни­ка Линогравюры от­ли­ча­ет­ся ла­ко­низ­мом ху­дожественного язы­ка, жи­во­пис­ной про­ри­сов­кой ри­сун­ка с рез­ки­ми кон­тра­ста­ми чёр­но­го и бе­ло­го, до­пус­ка­ет вос­про­из­ве­де­ние цвет­но­го изо­бра­же­ния. Бла­го­да­ря мяг­ко­сти ма­те­риа­ла обес­пе­чи­ва­ет дос­та­точ­но боль­шое чис­ло от­тис­ков. Сти­ли­сти­че­ски близ­кая по тех­ни­ке к тор­цо­вой кси­ло­гра­фии, Линогравюра раз­ви­ва­лась са­мо­сто­ятельным пу­тём. Ис­поль­зу­ет­ся для ил­лю­ст­ри­ро­ва­ния книг и жур­на­лов, а так­же при соз­да­нии по­сте­ров и ре­про­дук­ций.

Ис­то­ри­че­ский очерк. Линогравюра воз­ник­ла в начале XX века; наи­боль­шее рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ла в 1920-1950-е годы. Под влия­ни­ем кси­ло­гра­фии сло­жил­ся де­ко­ра­тив­но-обоб­щён­ный стиль Линогравюры, в ко­то­ром основную вы­ра­зительную роль иг­ра­ли си­лу­эт и глад­кое кра­соч­ное пят­но; в даль­ней­шем свое­об­раз­ный ху­дожественный язык Линогравюры раз­ви­вал­ся и со­вер­шен­ст­во­вал­ся. Од­ни­ми из пер­вых мас­те­ров Линогравюры бы­ли ху­дож­ни­ки- экс­прес­сио­ни­сты груп­пы «Мост». В тех­ни­ке Линогравюры так­же ра­бо­та­ли: А. Ма­тисс (в 1938-1952 годах соз­дал около 70 Линогравюр), П. Пи­кас­со (с 1959 года про­во­дил экс­пе­ри­мен­ты в об­лас­ти пе­ча­ти с ис­поль­зо­ва­ни­ем различных цве­тов в од­ном шаб­ло­не), Ф. Ма­зе­рель; К. Флайт в Анг­лии; Э. Пак­кард и Б. Рэн­долл в США; П. Ниль­сен в Да­нии; Р. Бос­ман в Ав­ст­ра­лии. Бла­го­да­ря срав­ни­тель­ной про­сто­те ис­пол­не­ния и боль­шой ти­раж­но­сти Линогравюра по­лу­чи­ла ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в стра­нах, где раз­ви­ва­лось искусство, об­ра­щён­ное к ши­ро­ким мас­сам, осо­бен­но в Латинской Аме­ри­ке (твор­че­ст­во гра­вё­ров «Мас­тер­ской на­род­ной гра­фи­ки» в Мек­си­ке - Л. Мен­де­са, А. Бельт­ра­на, А. Гар­сии Бус­то­са; «Клу­ба дру­зей гра­вю­ры» в Бра­зи­лии - К. Склиа­ра, Р. Кац, В. Пра­ду и др.; А.Р. Ви­го и Н. Оноф­рио в Ар­ген­ти­не; К. Эр­мо­си­льи Аль­ва­ре­са в Чи­ли).

В Рос­сии Линогравюра поя­ви­лась около 1907 года. Пер­вы­ми мас­те­ра­ми Линогравюры бы­ли И.Н. Пав­лов, Н.А. Ше­вер­дя­ев, В.Д. Фа­ли­ле­ев, ко­то­рый ра­бо­тал главным образом в об­лас­ти пей­заж­ной мно­го­кра­соч­ной гра­вю­ры. Пав­лов спо­соб­ст­во­вал ши­ро­ко­му вне­дре­нию Линогравюры в прак­ти­ку книж­но­го де­ла; с 1909 года он в московской ти­по­гра­фии И.Д. Сы­ти­на на­чал за­ме­нять Линогравюрой цин­ко­гра­фию и ли­то­гра­фию для пе­ча­та­ния об­ло­жек и ил­лю­ст­ра­ций дет­ских книг; в издательстве И.Н. Кне­бе­ля пред­при­нял пер­вые опы­ты вос­про­из­ве­де­ния ме­то­дом Линогравюры изо­бра­же­ний на пе­ре­плё­тах книг. В пер­вые го­ды по­сле 1917 года, ко­гда от­сут­ст­вие цин­ка за­ста­ви­ло вер­нуть­ся к руч­ным ре­про­дук­ци­он­ным про­цес­сам, ме­то­дом Линогравюрами ил­лю­ст­ри­ро­вал­ся журнал «Твор­че­ст­во» (1918-1922 годы). В об­лас­ти цвет­ной Линогравюры ак­тив­но ра­бо­тал И.А. Со­ко­лов (порт­ре­ты, пей­за­жи, на­тюр­мор­ты), чёр­но-бе­лой - А.Г. Яким­чен­ко, С.Б. Юдо­вин; в тех­ни­ке Линогравюры ра­бо­та­ли так­же А.А. Дей­не­ка, В.М. Ер­мо­лае­ва, В.Д. За­ми­рай­ло, В.И. Коз­лин­ский, К.Е. Кос­тен­ко, Б.М. Кус­то­ди­ев, Д.И. Мит­ро­хин, Л.С. По­по­ва, А.М. Род­чен­ко, О.В. Ро­за­но­ва, П.Н. Ста­ро­но­сов, В.Ф. Сте­па­но­ва, Е.И. Ту­ро­ва, А.А. Ус­пен­ский, Н.М. Чер­ны­шёв, В.А. Фа­вор­ский, С.Б. Юдо­вин. В 1960-1990-е годы Линогравюра слу­жи­ла главным образом для соз­да­ния стан­ко­вых лис­тов (Л.А. Иль­и­на, И.В. Го­ли­цын , Г.Ф. За­ха­ров), ре­же она при­ме­ня­лась в об­лас­ти книж­ной ил­лю­ст­ра­ции (В.М. Во­ло­вич и др.).

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