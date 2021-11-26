ЛИНОГРАВЮРА
ЛИНОГРАВЮРА - выпуклая гравюра на линолеуме или сходных с ним полимерных материалах; ручной вид печатной графики.
Поверхность листа шлифуют пемзой, рисунок наносят непосредственно на линолеум или на специальный грунт, используя различные резцы (штихели). Оттиск получают, прижимая или притирая лист к покрытой краской поверхности линолеума. Техника Линогравюры отличается лаконизмом художественного языка, живописной прорисовкой рисунка с резкими контрастами чёрного и белого, допускает воспроизведение цветного изображения. Благодаря мягкости материала обеспечивает достаточно большое число оттисков. Стилистически близкая по технике к торцовой ксилографии, Линогравюра развивалась самостоятельным путём. Используется для иллюстрирования книг и журналов, а также при создании постеров и репродукций.
Исторический очерк. Линогравюра возникла в начале XX века; наибольшее распространение получила в 1920-1950-е годы. Под влиянием ксилографии сложился декоративно-обобщённый стиль Линогравюры, в котором основную выразительную роль играли силуэт и гладкое красочное пятно; в дальнейшем своеобразный художественный язык Линогравюры развивался и совершенствовался. Одними из первых мастеров Линогравюры были художники-экспрессионисты группы «Мост». В технике Линогравюры также работали: А. Матисс (в 1938-1952 годах создал около 70 Линогравюр), П. Пикассо (с 1959 года проводил эксперименты в области печати с использованием различных цветов в одном шаблоне), Ф. Мазерель; К. Флайт в Англии; Э. Паккард и Б. Рэндолл в США; П. Нильсен в Дании; Р. Босман в Австралии. Благодаря сравнительной простоте исполнения и большой тиражности Линогравюра получила широкое распространение в странах, где развивалось искусство, обращённое к широким массам, особенно в Латинской Америке (творчество гравёров «Мастерской народной графики» в Мексике - Л. Мендеса, А. Бельтрана, А. Гарсии Бустоса; «Клуба друзей гравюры» в Бразилии - К. Склиара, Р. Кац, В. Праду и др.; А.Р. Виго и Н. Онофрио в Аргентине; К. Эрмосильи Альвареса в Чили).
В России Линогравюра появилась около 1907 года. Первыми мастерами Линогравюры были И.Н. Павлов, Н.А. Шевердяев, В.Д. Фалилеев, который работал главным образом в области пейзажной многокрасочной гравюры. Павлов способствовал широкому внедрению Линогравюры в практику книжного дела; с 1909 года он в московской типографии И.Д. Сытина начал заменять Линогравюрой цинкографию и литографию для печатания обложек и иллюстраций детских книг; в издательстве И.Н. Кнебеля предпринял первые опыты воспроизведения методом Линогравюры изображений на переплётах книг. В первые годы после 1917 года, когда отсутствие цинка заставило вернуться к ручным репродукционным процессам, методом Линогравюрами иллюстрировался журнал «Творчество» (1918-1922 годы). В области цветной Линогравюры активно работал И.А. Соколов (портреты, пейзажи, натюрморты), чёрно-белой - А.Г. Якимченко, С.Б. Юдовин; в технике Линогравюры работали также А.А. Дейнека, В.М. Ермолаева, В.Д. Замирайло, В.И. Козлинский, К.Е. Костенко, Б.М. Кустодиев, Д.И. Митрохин, Л.С. Попова, А.М. Родченко, О.В. Розанова, П.Н. Староносов, В.Ф. Степанова, Е.И. Турова, А.А. Успенский, Н.М. Чернышёв, В.А. Фаворский, С.Б. Юдовин. В 1960-1990-е годы Линогравюра служила главным образом для создания станковых листов (Л.А. Ильина, И.В. Голицын, Г.Ф. Захаров), реже она применялась в области книжной иллюстрации (В.М. Волович и др.).