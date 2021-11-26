ЛЕРУ ГАСТОН
ЛЕРУ ГАСТОН - французский писатель, журналист.
Сын строительного подрядчика. Детство провёл в Нормандии, окончил юридический факультет Парижского университета (1889). В 1890-1893 годах работал адвокатом. С 1890 года сотрудничал с прессой, много путешествовал, в т. ч. по России. С 1907 года жил в Ницце. Автор интервью, эссе, театральных заметок, а также корреспондентских расследований и судебной хроники в газете «Le Matin».
Романы Леру, получившие огромную популярность, отличаются захватывающим детективным сюжетом с выраженным фантастическим началом в духе А.К. Дойла и Э. По; во многих из них главным героем оказывается журналист-сыщик Рультабий, наделённый необыкновенными дедуктивными способностями: «Тайна Жёлтой комнаты» («Mystère de la chambre jaune», 1907), «Духи дамы в чёрном» («Parfum de la dame en noir», 1908), «Чёрный замок» («Château noir», 1916), «Рультабий у цыган» («Rouletabille chez les bohémiens», 1923), «Кровавая кукла» («Poupée sanglante», 1924), «Машина для убийств» («Machine à assassiner», 1924) и др. Широкую известность получил роман Леру «Призрак Оперы» («Fantôme de l’Opéra», 1910; мюзикл Э. Ллойдa Уэбберa, 1986; многочисленные экранизации, в т. ч. режиссер Дж. Шумахер, 2004), сочетающий традиции детектива и готического романа.
Многие произведения Леру, одного из ярких представителей массовой литературы XX века, экранизированы.
Сочинения:
Призрак Оперы. М., 2005;
Духи дамы в черном. Странный брак Рультабия. М., 2007;
Romans mystérieux. P., 2008