ЛЕРУ ГАСТОН

ЛЕРУ ГАСТОН - французский писатель , журналист.

Сын строи­тель­но­го под­ряд­чи­ка. Дет­ст­во про­вёл в Нор­ман­дии, окон­чил юри­дический факультет Па­риж­ско­го университета (1889). В 1890-1893 годах ра­бо­тал ад­во­ка­том . С 1890 года со­труд­ни­чал с прес­сой, мно­го пу­те­ше­ст­во­вал, в т. ч. по Рос­сии. С 1907 года жил в Ниц­це. Ав­тор ин­тер­вью, эс­се, те­ат­раль­ных за­ме­ток, а так­же кор­рес­пон­дент­ских рас­сле­до­ва­ний и су­деб­ной хро­ни­ки в газете «Le Matin».

Ро­ма­ны Леру, по­лу­чив­шие ог­ром­ную по­пу­ляр­ность, от­ли­ча­ют­ся за­хва­ты­ваю­щим де­тек­тив­ным сю­же­том с вы­ра­жен­ным фан­та­стическим на­ча­лом в ду­хе А.К. Дой­ла и Э. По; во мно­гих из них глав­ным ге­ро­ем ока­зы­ва­ет­ся жур­на­лист-сы­щик Руль­та­бий, на­де­лён­ный не­обык­но­вен­ны­ми де­дук­тив­ны­ми спо­соб­но­стя­ми: «Тай­на Жёл­той ком­на­ты» («Mys­tère de la chambre jaune», 1907), «Ду­хи да­мы в чёр­ном» («Parfum de la dame en noir», 1908), «Чёр­ный за­мок» («Château noir», 1916), «Руль­та­бий у цы­ган» («Rou­letabille chez les bohémiens», 1923), «Кро­ва­вая кук­ла» («Poupée sanglante», 1924), «Ма­ши­на для убийств» («Machine à as­sassiner», 1924) и др. Ши­ро­кую из­вест­ность по­лу­чил ро­ман Леру «При­зрак Опе­ры» («Fantôme de l’Opéra», 1910; мю­зикл Э. Ллойдa Уэбберa, 1986; мно­го­численные эк­ра­ни­за­ции, в т. ч. режиссер Дж. Шу­махер, 2004), со­че­таю­щий тра­ди­ции де­тек­ти­ва и го­ти­че­ско­го ро­ма­на.

Многие про­из­ве­де­ния Леру, од­но­го из яр­ких пред­ста­ви­те­лей мас­со­вой ли­те­ра­ту­ры XX века, эк­ра­ни­зи­ро­ва­ны.

Сочинения:

При­зрак Опе­ры. М., 2005;

Ду­хи да­мы в чер­ном. Стран­ный брак Руль­та­бия. М., 2007;

Romans mystérieux. P., 2008