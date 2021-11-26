ЛЕМАН ЛОТТЕ
ЛЕМАН ЛОТТЕ - немецкая и американская певица, педагог, писательница.
Одна из крупнейших певиц 1-й половины XX века С 1902 года училась пению у Э. Тиле, Э. Герстер-Гардини, М. Маллингер в Берлине, у Л. Гёц-Девриент в Мюнхене. В 1910-1916 годах пела в Гамбургской опере (в том числе под руководством О. Клемперера). В 1914 году впервые выступила в Венской придворной опере (с 1918 года Венская государственная опера), в 1916-1937 годах ведущая солистка этого театра (в 1926 году получила почётная звание «каммерзенгерин»). Участвовала в премьерах опер Р. Штрауса «Ариадна на Наксосе» (2-я редакция, 1916 год, партия Композитора; позднее партия Ариадны), «Женщина без тени» (1919 год; партия Жены красильщика), «Арабелла» (1933 год; заглавная партия).
Среди лучших партий: Софи, Октавиан, Маршальша (все - «Кавалер розы» Штрауса); Елизавета, Эльза, Ева, Зиглинда («Тангейзер», «Лоэнгрин», «Нюрнбергские мейстерзингеры», «Валькирия» Р. Вагнера); Мими, Тоска, Турандот («Богема», «Тоска», «Турандот» Дж. Пуччини). Пела в операх П.И. Чайковского (Лиза в «Пиковой даме», 1918 год, Татьяна в «Евгении Онегине», 1934 год), с блеском выступала в опереттах Ж. Оффенбаха («Орфей в аду», «Сказки Гофмана»), И. Штрауса («Летучая мышь»). Выступала с концертами вместе со своим другом Б. Вальтером. В 1920-1930-е годы гастролировала в странах Европы, Америки, в Австралии. В 1927-1937 годах участвовала в Зальцбургском фестивале, ежегодно исполняя партию Леоноры в опере «Фиделио» Л. ван Бетховена (под управлением Ф. Шалька, К. Крауса, Р. Штрауса, А. Тосканини).
Отклонила предложение Г. Геринга стать «национальной звездой» гермнского рейха, в 1937 году эмигрировала в США (гражданство с 1938 года). В 1938-1945 годах солистка «Метрополитен-оперы» (Нью-Йорк), затем оставила сцену. В 1951 году дала последний концерт в нью-йоркском Таун-холле. В 1962 году выступила в качестве режиссёра в «Метрополитен-опере» («Кавалер розы» Р. Штрауса, дирижёр Л. Маазель). В 1947-1961 году преподавала в Музыкальной академии Санта-Барбары. В 1957 и 1959 годах вела мастер-классы в Лондоне. Среди её учениц –- Г. Бамбри, К. Армстронг, Р. Бамптон, Н. Мерриман.
Многочисленные звукозаписи (1914-1951 годы), среди них - опера «Кавалер розы» Р. Штрауса (1939 год, полностью).
Автор романов [в том числе «Орплид, моя земля» («Orplid, mein Land»), 1937 год], сборника стихов (1969 год), автобиографических книг, методических трудов.
Сочинения:
Verse in Prosa. W.; Lpz., [1923];
Der Arbeitnehmer im Konkurs-und Vergleichsverfahren. Ludwigshafen, 1933;
Anfang und Aufstieg. Lebenserinnerungen. W., 1937;
Midway in my songs. Autobiography. N. Y., 1938;
More than singing. The interpretation of songs. L., 1945;
My many lives. N. Y., 1948;
Singing with R. Strauss. L., 1964;
Eighteen song cycles. L., 1971.