ЛАЙ ВИЛЬГЕЛЬМ АВГУСТ

ЛАЙ ВИЛЬГЕЛЬМ АВГУСТ - немецкий пе­да­гог, тео­ре­тик экс­пе­ри­мен­таль­ной пе­да­го­ги­ки.

Об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в Выс­шей тех­нической шко­ле в Кар­лс­руэ и в университете Фрай­бур­га. С 1892 года пре­по­да­вал в учи­тель­ской се­ми­на­рии в Кар­лс­руэ. Доктор фи­ло­со­фии (1903 год).

По­сле­до­ва­тель Э. Мёй­ма­на, Лай ис­хо­дил из био­ло­го-пси­хо­ло­гической трак­тов­ки един­ст­ва вос­при­ятия, ум­ст­вен­ной пе­ре­ра­бот­ки вос­при­ня­то­го и вы­ра­же­ния сло­жив­ших­ся пред­став­ле­ний со­от­вет­ст­вую­щим дей­ст­ви­ем. Ре­шаю­щее зна­че­ние в пе­да­го­гической прак­ти­ке при­да­вал ор­га­ни­за­ции «дей­ст­вия», в по­ня­тие ко­то­ро­го вклю­чал лю­бую прак­тическую и творческую дея­тель­ность уча­щих­ся и их по­ве­де­ние. Имен­но дей­ст­вие уче­ни­ка совместно со свер­ст­ни­ка­ми в рам­ках т. н. школь­ной об­щи­ны со­став­ля­ет, по Лайю, смысл вос­пи­та­ния, спо­соб­ст­вуя со­циа­ли­за­ции уча­щих­ся (смотрите «Пе­да­го­ги­ка дей­ст­вия»).

Лай счи­тал, что «шко­ла дей­ст­вия» спо­соб­на из­ме­нить со­ци­аль­ную дей­ст­витель­ность Гер­ма­нии, а экс­пе­риментальная пе­да­го­ги­ка - син­те­зи­ро­вать все пе­да­го­гические ис­ка­ния начала XX века. «Шко­ла дей­ст­вия» как учеб­но-вос­пи­тательная сис­те­ма не вы­дер­жа­ла про­вер­ки прак­ти­кой мас­со­во­го обу­че­ния и пре­вра­ти­лась в ил­лю­ст­ра­тив­ную шко­лу, главные прин­ци­пы ко­то­рой (тру­до­вое обу­че­ние де­тей че­рез ил­лю­ст­ри­ро­вание по­лу­чае­мых зна­ний) ис­поль­зо­ва­лись в 1920-х годах в шко­лах многих стран, в т. ч. и в Рос­сии.

Сочинения :

Экс­пе­ри­мен­таль­ная ди­дак­ти­ка. 2-е изд. СПб., 1910

Шко­ла дей­ст­вия. 2-е изд. П., 1920

Die Lebensgemeinschaftsschule. Öster­wieck, 1927

Экс­пе­ри­мен­таль­ная пе­да­го­ги­ка. М.; Л., 1927.