ЛАХУТИ АБУЛЬКАСИМ АХМЕДЗАДЕ

ЛАХУТИ АБУЛЬКАСИМ АХМЕДЗАДЕ - иранский и таджикский по­эт, об­щественный дея­тель.

Пи­сал на персидском и таджикском язы­ках. Ро­дил­ся в се­мье ре­мес­лен­ни­ка и поэ­та, из­вест­но­го под псевдонимом Иль­ха­ми. Уча­ст­ник Иран­ской ре­во­лю­ции 1905-1911 годов. В 1916 из­да­вал об­щественно-по­ли­тическую газету «Би­со­тун». В 1918-1921 жил в Стам­бу­ле , где из­да­вал (совместно с Али Нав­ру­зом) литературно-фи­лософский журнал «Парс» на персидском и французских язы­ках. В 1922 году ор­га­ни­зо­вал вос­ста­ние в Теб­ри­зе, по­сле по­дав­ле­ния ко­то­ро­го эмиг­ри­ро­вал в Советскую Рос­сию. В 1925-1930 годах заместитель нар­ко­ма про­све­ще­ния Таджикской ССР. В 1934-1939 годах от­ветстветственный се­кре­тарь СП Таджикской ССР.

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1907 году. Один из соз­да­те­лей по­ли­тической га­зе­ли на персидском языке: сти­хо­тво­ре­ния «Иран мой ра­зо­рён» («Ва­тан вай­ро­на», 1909), «Я при­вет­ст­вую те­бя, тру­до­вой на­род» («Шод би­мон, эй ху­на­ри ран­дж­бар», 1910) и др. Пер­вые по­этические сборники: «Ве­сен­нее» («Ба­ха­рийе») и «Жем­чу­жи­ны Ла­ху­ти» («Лаа­ли-и Ла­ху­ти»; оба - на персидском языке, 1921).

Гражданская и ин­тим­ная ли­ри­ка Лахути за­ло­жи­ла ос­но­вы современной таджикской по­эзии: по­этические сборники «Крас­ная ли­те­ра­ту­ра» («Ада­биё­ти сурх», 1925) и «Ру­бай­ат» («Чет­ве­ро­сти­шия», 1927); по­эмы «Кремль» (1923, русский перевод 1927), «Ска­за­ние о Мар­ди­ста­не» («Дос­то­ни Мар­ди­стон», 1941; русский перевод 1942), «Спут­ни­ки» («Ҳамса­фа­ран», 1943; русский перевод 1944) и др.

Мно­гие стихотворения Лахути ста­ли на­род­ны­ми пес­ня­ми. Дра­ма­тическая по­эма Лахути «Куз­нец Ко­ва» («Ко­ваи охан­гар», 1939; русский перевод 1941) на сю­жет «Шах­на­ме» Фидроуси по­слу­жи­ла либ­рет­то для од­но­именной опе­ры С.А. Баласаняна (постановка, 1941). Ав­тор слов гим­на Таджикской ССР (1945). Ши­ро­кую из­вест­ность по­лу­чи­ли сти­хо­тво­ре­ния «В чём ви­на моя, друг ми­лый?» («Гу­но­хам чист, эй ҷо­но­на?», 1954), «Ро­ди­не» («Та­ни­да йад-и ту», 1957), «Тем­но­во­ло­сая моя» («Эй шо­дие хай­а­те ман», 1951; русский перевод 1953) и др.

В 1940-1950-е годы пе­ре­во­дил на таджикский язык про­из­ве­де­ния А.С. Гри­бое­до­ва, Ло­пе Ф. де Ве­ги Кар­пьо, В.В. Мая­ков­ско­го , А.С. Пуш­ки­на, У. Шек­спи­ра и др. Раз­ви­вал тра­диционные фор­мы персиодско-таджикской по­эзии, вво­дил но­вые стро­фические фор­мы, раз­ме­ры, ос­но­ван­ные на фольк­лор­ной сло­го­вой про­со­дической сис­те­ме.

Сочинения

Ли­ри­ка. М., 1970 (на русском языке и фар­си);

Из­бран­ное: Сти­хо­тво­ре­ния и по­эмы. М., 1987;

Не­уга­си­мое пла­мя: [Сти­хо­тво­ре­ния и по­эма]. Душ., 1987;

Полное собрание сочинений. Душ., 1987. Т. 1-7 (на таджикской языке).