ЛАДА ЙОЗЕФ

Чешский художник, иллюстратор, сценограф и писатель.

Ранние годы и становление

Родился 17 декабря 1887 г. в чешском селе Грусице в 40 км от Праги. Был четвертым ребенком в семье сапожника Йозефа Лады и его жены Алжбеты. В возрасте 6 месяцев будущий художник напоролся на отцовский сапожный нож и навсегда ослеп на правый глаз. Во многом это увечье повлияло на его художественное видение и графический стиль, в которых отсутствовали пространственное видение и перспектива. Несмотря на то, что семья жила достаточно бедно, Лада всегда вспоминал свои детские годы как самые счастливые в жизни. Во многих его рисунках и иллюстрациях нашли отражение мотивы деревенской жизни из его детских воспоминаний. Его мать была отличной рассказчицей сказок. Этот талант от нее унаследовал и сын, ставший автором целого ряда книг для детей. Любовь к рисованию проявилась у Лады с ранних лет. Из-за отсутствия бумаги, маленький Йозеф рисовал на полях газет, на кухонном столе, на любом обрывке бумаги, изображал избы, дом, костел, а потом и всю деревню. Позже он вспоминал, что первыми цветными картинками, увиденными им, были игральные карты, запомнившиеся на всю жизнь.

В 1901 г. Лада отправился в Прагу, чтобы стать подмастерьем у мастера по оформлению комнат и театральных декораций. Затем он устроился на работу учеником переплетчика, где смог изучить книжное оформление, копировал иллюстрации из книг и различных, в том числе иностранных журналов. В возрасте 17 лет Йозеф Лада впервые принес свои работы в редакцию журнала «Май», и они были опубликованы. С тех пор он часто публиковал свои иллюстрации в журналах преимущественно юмористического и сатирического характера. В 1904 г. он был зачислен на вечерние курсы рисования при художественно-промышленном училище в Праге, однако вынужден был бросить занятия в 1907 г. из-за отсутствия средств. Покинув переплетную мастерскую, он полностью посвятил себя иллюстрации. С 1908 г. его работы публиковались и за пределами Чехии: в венском «Мушкете», туринском «Паскуино» и др. Иллюстрации Лады постоянно публиковали такие чешские издания как «Шванда дудак», «Весела Прага», «Рашпиль», «Неруда», «Светилна» и др.

В 1909 г. Лада встал у истоков нового сатирического журнала «Карикатуры»: был редактором, иллюстратором и оформителем. В журнале публиковали свои сочинения чешские писатели, такие как Франя Шрамек, Ярослав Гашек и др. Именно благодаря «Карикатурам» произошло знакомство будущего автора Швейка с Ладой.

В дальнейшем Лада постоянно работал над отдельными юмористическими рисунками и целыми сериями в таких изданиях как «Ческе слово», «Лидовы новины», а также вплоть до Второй мировой войны продолжал активно сотрудничать с целым рядом юмористических чешских журналов. В 1920-е гг. графический стиль Лады окончательно сформировался, стал узнаваем своей лаконичностью, простотой, четким контуром и неповторимым юмором. Лада работал в плоскостной манере, без светотеневой проработки фигур.

Дальнейшее творчество

Йозеф Лада был замечательным иллюстратором детских книг. Первой его работой в этой области стали рисунки для сказки «О Гонзичке и златовласой Изоле» (1906), получившие хорошие отзывы со стороны критиков. Его оригинальный стиль и яркие рисунки выгодно выделялись на фоне детской иллюстрации того времени. В 1911 г. вышла его первая собственная детская книга «Моя азбука», еще при жизни художника выдержавшая 10 изданий. Лада стал автором множества детских книг, как для малышей, так и для более взрослых детей: «Каламайка», «Волчья свадьба», «Побасенки нашего Кадла» и мн. др. Он также издавал детские книги собственного сочинения: серия книг о коте Микеше, сборник «Озорные сказки», рассказ «Страшилища и водяные» и др.

Взрослым Лада известен прежде всего как иллюстратор «Похождений бравого солдата Швейка» Ярослава Гашека. До этой работы, прославившей его на весь мир, Лада успел оформить обложки книг Франи Шрамека «Патрули» (1909), Эмануиля Шкатулы «Война на Балканах» (1913), Эмиля Шпатного «Чешский антимилитаризм» (1922), Карела Вика «Поповская курица» (1919) и мн. др. В 1921 г. Гашек обратился к Ладе с просьбой нарисовать обложку для романа. За сравнительно короткое время (1921-1924 гг.) Лада создал огромную (540 рисунка) серию иллюстраций для «Похождений бравого солдата Швейка». В них сохранен уже выработанный стиль Лады: предельно выразительная линия, очерчивающая фигуры, персонажи напоминают кукол-марионеток. Лаконичность иллюстраций Лады в чем-то напоминает народные лубочные картинки.

В послевоенные годы Лада обратился в новой большой теме – иллюстрированию произведений чешского классика Карела Гавличека Боровского. Лада создал рисунки к сатирическим поэмам «Крещение Святого Владимира» (1946), «Король Лавра», «Тирольские элегии» (обе 1947), книге эпиграмм Боровского (1949) и его стихам (1953).

В 1947 г. Йозефу Ладе было присуждено звание народного художника Чехословацкой республики.

Кроме того, Йозеф Лада проявил себя и в качестве театрального художника: в 1930 г. оформил постановку пьесы «Волынщик из Стракониц» К. Тыла, создавал эскизы декораций и костюмов для пьес Национального театра («Проданная невеста» Б. Сметаны, опера «В стужу» В. Блодки, «Живописная идея» О. Зихи).

18 июня 1923 г. Йозеф Лада женился на Анне Будейицке, вскоре у них родились две дочери: Алена и Ева. Алена пошла по стопам отца, став художницей и иллюстратором, она также выпустила книгу воспоминаний «Мой папа Йозеф Лада». Судьба Евы сложилась трагически. Одаренная пианистка, совсем юная, в годы войны она попала под бомбежку в Праге и погибла в феврале 1945 г. Ее матери не стало спустя 6 лет после этого.