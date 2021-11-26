КРИСТИ АГАТА
КРИСТИ АГАТА - английская писательница.
Получила домашнее образование. Во время 1-й мировой войны работала медсестрой в госпитале, фармацевтом; позднее принимала участие в многочисленных археологических экспедициях на Ближний Восток. После успеха дебютного романа «Таинственное происшествие в Стайлз» («The mysterious affair at Styles», 1920) Кристи использовала созданный в нём образ сыщика Эркюля Пуаро в цикле романов, среди которых наибольшую известность получили: «Убийство в Восточном экспрессе» («Murder on the Orient Express», 1934; экранизация С. Люмета, 1974), «Смерть в облаках» («Death in the clouds», 1935), «Убийства по алфавиту» («The A. B. C. murders», 1936), «Рождество Пуаро» («Hercule Poirot's Christmas», 1939), «Зло под Солнцем» («Evil under the Sun», 1941), «Сверкающий цианид» («Sparkling cyanide», 1944), «Занавес» («Curtain», 1975).
Начиная с романа «Убийство в доме викария» («The murder at the Vicarage», 1930) в прозе Кристи появился образ проницательной старой дамы мисс Марпл, распутывающей сложные преступления: романы «Объявлено убийство» («Murder is announced», 1950), «Карман, полный ржи» («A pocket full of rye», 1953), «В 4.50 из Паддингтона» («4.50 from Paddington», 1957), «Отель Бертрам» («At Bertram's hotel», 1965) и др. Развивая традиции А.К. Дойла и Э. По, Кристи создала вариант детектива, в котором расследование происходит не столько на основании скрупулёзно собранных улик, сколько с помощью тонкого психологического. анализа. Завязкой сюжета обычно оказывается убийство (или череда убийств), произошедшее в замкнутом пространстве (запертая комната, поезд, изолированный остров и т. д.) с ограниченным количеством подозреваемых; разрешением коллизии становится публичное разоблачение преступника и его сообщников. Помимо многочисленных романов (некоторые опубликованы под псевдонимом Мэри Вестмакотт), Кристи написала ряд рассказов, пьес, а также автобиографию. Замысловатая интрига, тонкий юмор, простой, но образный язык превратили прозу Кристи в одно из самых заметных явлений массовой литературы XX века. Сюжеты Кристи легли в основу многочисленных сценариев для фильмов, театральных постановок, радиоспектаклей и др.
Произведения Кристи переводятся на русский язык с середины 1960-х годов.
Сочинения:
Загадка Эндхауза. Романы / Послесловие А. Зверева. М., 1991;
Детективные романы: В 20 томах. М., 1992.