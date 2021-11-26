КОУЛ НАТ На чтение: 1 минута

КОУЛ НАТ (настоящие имя и фамилия На­та­ни­эл Адамс Ко­улз) - американский эстрадный певец и джазовый пианист.

Ро­дил­ся в се­мье свя­щен­ни­ка бап­ти­ст­ской церк­ви, где мать Коула иг­ра­ла на ор­га­не и ру­ко­во­ди­ла хо­ром. С 1921 года жил в Чи­ка­го. Брал уро­ки фортепиано, в 1936 года де­бю­ти­ро­вал как пиа­нист в джа­зо­вом сек­сте­те сво­его бра­та Эд­ди Ко­ула. С 1936 года га­ст­ро­ли­ро­вал по стра­не, иг­рал в ноч­ных клу­бах Лос-Анд­же­ле­са, в 1937 году вме­сте с О. Му­ром (ги­та­ра) и У. Прин­сом ( кон­тра­бас ) ор­га­ни­зо­вал трио, впо­след­ст­вии став­шее зна­ме­ни­тым (с 1942 года его со­став не­од­но­крат­но ме­нял­ся). С 1946 года, ос­та­вив джаз, пел по­пу­ляр­ные пес­ни в со­про­вож­де­нии сим­фо­нического ор­ке­ст­ра; как пе­вец до­бил­ся ми­ро­вой из­вест­нос­ти.

Пес­ни в его ис­пол­не­нии - «Ди­тя при­ро­ды» («Nature boy», му­зы­ка и сло­ва И. Ах­бе­за, 1948), «Мо­на Ли­за» (му­зы­ка Дж. Ли­вин­г­сто­на, сло­ва Р. Эван­са, 1950), «Не­за­бы­вае­мо» («Unforgetta­ble», му­зы­ка и сло­ва И. Гор­до­на, 1951), «Ро­ж­де­ст­вен­ская пес­ня» (му­зы­ка и сло­ва М. Тор­ме и Р. Уэл­лса, 1946), «Ко­гда я влюб­ля­юсь» («When I fall in love», му­зы­ка В. Ян­га, сло­ва Э. Хей­ма­на, 1956) - ста­ли эмб­ле­ма­ми аф­роа­ме­ри­кан­ской поп-му­зы­ки, рас­про­стра­ни­лись в раз­но­об­раз­ных об­ра­бот­ках (в т. ч. в джа­зо­вых). Сни­мал­ся в ки­но (в т. ч. в иг­ро­вых ро­лях в 17 филь­мах), в 1956-1957 годах вёл ав­тор­скую пе­ре­да­чу на американском те­ле­ви­де­нии.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.