КОРДА АЛЕКСАНДР

КОРДА АЛЕКСАНДР (настоящие имя и фамилия Шан­дор Лас­ло Кель­нер) - венгерский и английский режиссёр, продюсер.

Сын управ­ляю­ще­го бо­га­тым по­ме­сть­ем, школь­ное об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в про­вин­ции, за­тем пе­ре­ехал в Бу­да­пешт.

В ки­но с 1912 года: из­да­вал ки­но­жур­на­лы «Pesti mozi» (1912-1913 годы), «Mozi» (1913-1915 годы), «Mozihét» (1915-1919 годы). В 1917 году ос­но­вал в Бу­да­пеш­те ки­но­фир­му «Corvin».

Как ре­жис­сёр в 1910-х годах по­ста­вил бо­лее 50 филь­мов («Зон­тик свя­то­го Пет­ра», 1917 год, и др.). В 1919 году ко­мис­сар ки­но Венгерской советской рес­пуб­ли­ки. По­сле при­хо­да к вла­сти М. Хор­ти эмиг­ри­ро­вал в Ве­ну.

Ос­но­вал фир­мы «Corda Film Consortium» (Ве­на, 1920-1922 годы), «Kor­da-Films» (Бер­лин, 1923 год).

С 1927 года в Гол­ли­ву­де . В начале 1930-х годов ра­бо­тал в Бер­лине, Па­ри­же, Лон­до­не.

Соз­дан­ные А. Корда ком­па­нии «London Films» (1932 год) и «Ale­xander Korda Productions» (1939 год) кон­ку­ри­ро­ва­ли с Гол­ли­ву­дом бла­го­да­ря рес­пек­та­бель­но­сти и вы­со­ко­му ху­дожественному уров­ню ки­но­про­дук­ции различных жан­ров. Осо­бое вни­ма­ние уде­ля­лось т. н. ко­ло­ни­аль­ным филь­мам, по­ве­ст­во­вав­шим об ухо­дя­щей им­пе­рии и пред­став­ляв­шим миф о мис­сии бе­ло­го че­ло­ве­ка в ро­ман­тич. клю­че (в ду­хе Р. Ки­п­лин­га). По­сле ме­ж­ду­народного ус­пе­ха фильма «Ча­ст­ная жизнь Ген­ри­ха VIII» (1933 год, А. Корда - ре­жис­сёр и про­дю­сер) ос­но­вал близ Лон­до­на ком­па­нию «Denham Studios», где под его ру­ко­во­дством но­вое по­ко­ле­ние английских ре­жис­сё­ров и ак­тёров на­чи­на­ло свой творческий путь в со­труд­ни­че­ст­ве с мас­те­ра­ми ми­ро­во­го ки­но - Р. Кле­ром, Ж. Фей­де­ром, Дж. фон Штерн­бер­гом.

В ра­бо­те А. Корда -ре­жис­сё­ра пре­ва­ли­ро­ва­ли кос­тюм­но-ис­то­рические филь­мы («Ча­ст­ная жизнь Дон Жуа­на», 1934 год; «Рем­брандт», 1936 год).

В 1940-1943 годы А. Корд ра­бо­тал в Гол­ли­ву­де. Один из луч­ших филь­мов это­го пе­рио­да - «Ле­ди Га­миль­тон» (1941 год, А. Корд - ре­жис­сёр и про­дю­сер) с уча­сти­ем В. Ли и Л. Оли­вье. В 1946 году воз­родил не функ­цио­ни­ро­вав­шую в го­ды Второй ми­ро­вой вой­ны ком­па­нию «London Films» под названием «London Film».

В ка­че­ст­ве про­дю­се­ра в Ве­ли­ко­бри­та­нии вы­пус­тил ряд клю­чевых для по­сле­во­ен­но­го пе­рио­да кар­тин, в т. ч. свою по­след­нюю ре­жис­сёр­скую ра­бо­ту - эк­ра­ни­за­цию пье­сы «Иде­аль­ный муж» О. Уай­ль­да (1947 год) - гимн Вик­то­ри­ан­ской эпо­хе. В 1947 году А. Корд ос­но­вал Британскую ки­но­ака­де­мию, его име­нем на­зва­на еже­год­ная пре­мия за луч­ший британский фильм.

Возведён в ры­цар­ское достоинство (1942 год). Со­труд­ни­ка­ми А. Корда на про­тяже­нии многих лет бы­ли его бра­тья - ре­жис­сёр З. Кор­да (1895-1961 годы) и художник В. Кор­да (1896-1979 годы).