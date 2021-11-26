КЛЭПЕМ ДЖОН ХАРОЛД

КЛЭПЕМ ДЖОН ХАРОЛД - британский историк.

По окон­ча­нии Ко­ро­лев­ско­го кол­лед­жа Кем­бридж­ско­го университета в 1898-1902 годах годах преподавал там же экономическую историю. С 1903 года профессор университета в городе Лидс. С 1908 года декан, в 1913-1928 годах наставник, в 1933-1943 годах вице-ректор Королевского колледжа. В 1928-1938 годах профессор экономической истории Кембриджского университета. С 1940 президент Британской академии. В 1943 году возведён в рыцарское достоинство. Специалист по экономической истории стран Западной Европы.

В своих трудах показал широкую картину развития различных отраслей производства, финансов, демографических и социальных процессов. Стремился к объективности в изложении фактического материала, отказу от обобщений и теоретических моделей. Отрицал наличие негативных социальных последствий развития капитализма, в частности ухудшение экономического положения широких слоёв населения в ходе про­мыш­лен­ной ре­во­лю­ции , ос­па­ри­вал пра­виль­ность те­зи­са об оп­ре­де­ляю­щем влия­нии на со­ци­аль­но-эко­но­мическое раз­ви­тие в Но­вей­шее вре­мя мо­но­по­лий и фи­нан­со­во­го ка­пи­та­ла.

Сочинения:

The economic development of France and Germany, 1815–1914. Camb., 1921

Of empty eco­nomic boxes // Economic Journal. 1922. № 9

An economic history of modern Britain. Camb., 1926–1938. Vol. 1–3

The study of eco­nomic history. Camb., 1929

The Bank of Eng­land. A history. Camb., 1944. Vol. 1–2.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)