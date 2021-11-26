КЛЕЕ ПАУЛЬ

КЛЕЕ ПАУЛЬ - швейцарский живописец, график и теоретик искусства.

Учился в Мюнхене у Г. Книрра и в Академии Художеств (1898-1901 годы) у Ф. фон Штука. Совершив в 1901-1902 годах поездку в Италию, вернулся в Берн, где занимался главным образом гра­фи­кой (се­рия гра­вюр на цин­ке «Ин­вен­ции», 1903-1904 годы). По­сле пре­бы­ва­ния в Па­ри­же (1905 год) и Бер­ли­не (1906 год) обос­но­вал­ся в Мюн­хе­не, где сбли­зил­ся с В. В. Кан­дин­ским , Ф. фон Мар­ком, А. Мак­ке и примк­нул к объ­еди­не­нию «Си­ний всад­ник» (в 1911 году). При вто­ром по­се­ще­нии Па­ри­жа (1912 год) со­стоя­лось его зна­ком­ст­во с Р. Де­ло­не, с жи­во­пи­сью П. Пи­кас­со , Ж. Бра­ка и А. Рус­со.

Важным событием в творческой биографии Клее стала его поездка в Тунис (1914 год), где пробудился колористический дар художника; с этого времени он активно занялся живописью. В акварелях и картинах Клее варьировал темы североафриканской природы и исламской архитектуры, достигая высокой степени абстрагирования в линейно-ритмической и колористической переработке исходного мотива («По мотиву Хаммамета», 1914 год, Художественный музей, Базель, и др.). После прохождения военной службы (1917-1918 годы) Клее вернулся в Мюнхен, где в 1920 году состоялась его большая персональная выставка. В том же году в Берлине вышла его книга «Творческая исповедь» («Schöpferische Konfession»; написана в 1918 год).

В 1920 году Клее по при­гла­ше­нию В. Гро­пиу­са приступил к преподавательской работе в Баухаузе (в Веймаре и Дессау), где руководил переплётной мастерской, а затем мастерской живописи по стеклу. Клее разработал оригинальную теорию формообразования, основанную на представлении о единстве законов, управляющих процессами морфогенеза в природе и в художественном творчестве; изложил её в книге «Пути изучения природы» («Wege des Naturstudiums», 1923 год), вытекающие из неё методы построения динамически развивающейся формы обобщил в «Книге педагогических эскизов» («Рädagogisches Skizzenbuch», 1925 год). В 1924 году Клее вступил в основанное В. В. Кандинским художественное объединение «Синяя четвёрка» (наряду с А. Г. Явленским и Л. Фейнингером).

Пе­ри­од ра­бо­ты в Бау­хау­зе был вре­ме­нем наи­выс­ших творческих дос­ти­же­ний Клее В ка­ж­дой из его ком­по­зи­ций последовательно выдерживаются принципы системной организации, внутри которой возникают фигуративные образы как результат зрительной интерпретации формальных структур. «Параллельные фигурации» в работах Клее создают своего рода интерференцию: наложение визуальных элементов порождает несколько рядов иллюзорных образов-миражей («Комедия», 1921 год, галерея Тейт, Лондон; «Магический театр», 1923 год, Художественный музей, Берн; «Шут в трансе», 1929 год, Музей Людвига, Кёльн, и др.). Некоторые работы строятся на мотивах восточного искусства - персидской миниатюры, керамики («Пейзаж с жёлтыми птицами», 1923 год, частное собрание, Швейцария; «Золотая рыбка», 1925 год, Кунстхалле, Гамбург).

Работы Клее наполнены историко-культурными аллюзиями. В них отразились познания художника в области мировой литературы, философии, мифологии, а также впечатления от путешествий. Так, в ветвящейся композиционной структуре полотна «Главный и окольные пути» (1929 год, Музей Людвига, Кёльн) отображено некое суммарное представление о природе и истории Египта. В картине «Ad Parnassum» (1932 год, Художественный музей, Берн) античные реминисценции сливаются с воспоминаниями о мо­заи­ках Ра­вен­ны и Ве­не­ции. «Открытая книга» (1930 год, Музей С. Гуггенхейма, Нью-Йорк) вызывает ассоциации с инкунабулой, с древними каменными плитами, хранящими таинственные письмена. Некоторые его абстракции задуманы как зрительные эквиваленты тональных и ритмических отношений в музыке («Перспектива комнаты с обитателями», 1921 год, Художественный музей, Берн; «Старинное звучание. Абстракция на чёрном фоне», 1925 год, Художественный музей, Базель).

В 1931 году Клее, покинув Баухауз, стал профессором дюссельдорфской Академии Художеств. В 1933 году он вернулся в Берн. В последний период, несмотря на тяжёлое заболевание, много экспериментировал с техниками живописи, работал масляными, клеевыми, восковыми красками по джутовой, деревянной, бумажной основе. Картины этого времени отличаются предельной лаконичностью укрупнённых форм («Любовная песнь в новолуние», 1939 год, Художественный музей, Берн; «Голос из эфира», 1939 год, Музей Виктории и Альберта, Лондон, и др.). В работах, выполненных незадолго до смерти и проникнутых трагическими предчувствиями, форма редуцируется до нескольких росчерков чёрной краски, разрывающих, подобно трещинам, картинную плоскость («Смерть и огонь», 1940 год, Художественный музей, Берн).

Сочинения:

Über die moderne Kunst. Bern, 1945

Tagebücher, 1898–1918. Z., 1957

Form- und Gestaltungslehre / Hrsg. J. Spiller. [2. Aufl.]. Ba­sel, 1970. Bd 1–2

Briefe an die Familie. Köln, 1979. Bd 1–2.

Дополнительная литература:

Иллюстрация:

П. Клее. «Ad Par­nas­sum» [«К Пар­на­су»]. 1932. Ху­до­же­ст­вен­ный му­зей (Берн). Архив БРЭ.

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