КИТОН БАСТЕР

Американский комедийный актер и режиссер, обладатель почетного «Оскара» 1960 г.

Ранние годы

Родился в артистической семье. Отец – Джон Китон, актер водевиля и немого кино, танцор, совладелец совместно с Г. Гудини «Медицинского шоу». Мать – Майра Катлер, актриса и музыкантша, одна из первых исполнительниц на саксофоне среди женщин в США. По одной из версий, свое прозвище «Бастер» Джозеф получил благодаря Гарри Гудини. Известный фокусник однажды увидел, как мальчик скатился с лестницы и остался невредимым, и воскликнул: «Ну и удалец» (англ. What a buster).

Впервые на сцене Бастер появился в возрасте трех лет. Вместе с родителями он выступал в шоу «Трое Китонов». Во время выступлений Бастер участвовал в различных трюках, что по его позднейшему признанию, позволило ему овладеть разнообразными техниками и навыками, сделавшими его тело гибким и ловким, как у кошки. В большинстве штатов, где выступали Китоны, детский труд был запрещен или строго регламентирован. Поэтому Бастеру приходилось ходить в школу, но лишь на часть дня. Поскольку основным занятием Китона были артистические трюки, читать и писать он научился довольно поздно. В 1916 г. Китоны обосновались в Нью-Йорке, где отец Бастера вскоре переключился с водевилей на немой кинематограф.

Кинокарьера

Кинокарьера Китона началась в 1917 г. благодаря знакомству с комиком Р. Арбаклом. Дебютной стала лента «Ученик мясника». Несмотря на то, что работа в кино с финансовой точки зрения была невыгодна, Китон почувствовал потенциал и навсегда заболел этим стремительно развивающимся видом искусства. В 1917-1919 гг. Бастер снялся в 15 короткометражных комедиях. В 1918 г. Бастер был мобилизован и служил в Американском экспедиционном корпусе во Франции. В 1919 г. он вернулся в США, где продолжил сотрудничать с Арбаклом.

В 1920 г. Китон подписал контракт с продюсером Д. Шенком. Первой короткометражкой и его режиссерским дебютом стала «Одна неделя», принесшая Китону бешеную популярность в США и за рубежом. В 2008 г. эта лента была занесена в Национальный реестр фильмов США как «культурно, исторически и эстетически важный». В центре сюжета, разработанного Китоном и сценаристом Э. Клайном, молодожены, получившие в подарок набор для постройки дома «сделай сам». В течение 19 минут с ними и домом приключаются всевозможные неурядицы. Лента еще больше утвердила актерский образ Китона - «невозмутимое каменное лицо». В 1920-1922 гг. Бастер снял ряд короткометражных фильмов, после чего переключился на производство полнометражных лент.

Одной из самых успешных лент в карьере Китона с точки зрения кинокритиков стал фильм «Генерал» (1926), основанный на прошедшей в 1862 г. Великой паровозной гонке. Однако в прокатное время картина не была оценена по достоинству публикой. Для многих тема Гражданской войны в США оставалась слишком болезненной, чтобы использовать её события в комедии. Затраты на создание «Генерала» были дорогостоящими. Из-за возникших финансовых проблем и прокатных провалов последовавших за «Генералом» кинолент, Китон был вынужден подписать контракт с киностудией «Метро-Голден-Майер». Это событие стало поворотным пунктом его карьеры, которое Китон называл «худшим решением в моей жизни».

С заключением контракта Китон потерял творческую независимость. Так, при работе над первым фильмом на киностудии «Брак назло» он был вынужден по требованию продюсеров использовать дублеров при исполнении трюков, к чему Китон никогда не прибегал. Также студийные боссы не рассматривали Бастера как режиссера, выделяя ему только актерские проекты. Фактически студия поставила крест на его режиссерской карьере. В результате Китон погрузился в депрессию, которую он безуспешно пытался побороть при помощи алкоголя.

В 1933 г. Китон был уволен студией. Вскоре он был признан банкротом. Страдающий от алкоголизма Китон был заключен в реабилитационный центр, и в результате он нашел в себе силы вернуться в кинобизнес. В 1937 г. он заключил контракт с киностудией «Эдьюкайшнл-Пикчерс», однако вследствие малого бюджета она вскоре прекратила свое существование. В 1939 г. Китон заключил контракт с киностудией «Коламбия Пикчерс» на участие в десяти комедиях. В 1940-е и 1950-е Китон сотрудничал с несколькими кинокомпаниями, играя преимущественно второстепенные роли или роли-камео. В 1954 г. исполнил главную роль в фильме «Пробуждение». В конце 1950-х коллекционер Р. Рохауэр выкупил права на «Генерала», который был показан в кинотеатрах Америки и Европы в 1962 г. Новое поколение зрителей признало Китона гением, а его карьера получила второе дыхание.

В 1960 г. получил внеконкурсный почетный «Оскар» «за уникальный талант, который обеспечил бессмертие немой кинокомедии». Китон продолжал сниматься вплоть до своей кончины в 1966 г.